4.22 مليار دولار عائدات متوقعة لإنتاج الجلود المُصنعة بحلول 2020

يتزايد الاهتمام العالمي بصناعة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تتطلع مصانع الجلود الدولية، المصممون، الموردون وشركات التصنيع لتعزيز فرص الأعمال من خلال معرض الجلود التجاري المتخصص في دبي.

يشارك عارضون جدد من أستراليا، هولندا وتايلاند إلى جانب مجموعة اللاعبين العائدين في معرض الشرق الأوسط لعالم الجلود 2017 وسط اهتمامهم بسوق إقليمي يشهد قوة الطلب على المنتجات الجلدية المصنعة، جلود الحيوانات المدبوغة ولوازم التصنيع.

العائدات

وتفيد شركة يورو مونيتور انترناشيونال للأبحاث التحليلية أن عائدات إنتاج الجلود المصنعة والملبوسة (بما في ذلك الأحذية، الملابس والاكسسوارات) في الشرق الأوسط وأفريقيا، قد بلغت 4.08 مليار دولار في 2016 ومن المتوقع أن تنمو إلى 4.22 مليار دولار بحلول 2020.

كما تتميز المنطقة بقيمة تجزئة قوية للسلع الجلدية الفاخرة حيث تقدر يورو مونيتور انترناشيونال حجم الإنفاق على الحقائب الجلدية الفاخرة، سلع السفر والأدوات الجلدية الصغيرة للرجال والنساء بـ 1.46 مليار دولار في 2016، يتوقع أن تصل إلى 1.84 مليار دولار بحلول 2020.

تتركز النسبة الكبرى من صناعة الجلود بالمنطقة في السعودية والإمارات، حيث أفادت يورو مونيتور انترناشيونال أن حجم إنتاج الجلود المصنوعة والملبوسة في المملكة بلغ 367 مليون دولار في 2016، فيما أنفق المستهلكون في الإمارات 473.9 مليون دولار في 2016 على السلع الجلدية الفاخرة ومن المتوقع أن يزيد ذلك إلى 586.7 مليون دولار في 2020.

فرص السوق

يحرص العارضون الدوليون والمحليون على حد سواء على الاستفادة من فرص السوق من خلال المشاركة في معرض الشرق الأوسط لعالم الجلود 2017 الذي يقام في الفترة من 30 أبريل وحتى الثاني من مايو في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وفي دورته الثالثة هذا العام يعد معرض الأيام الثلاث الحدث المعرض التجاري الوحيد المتخصص الذي يغطي سلسلة القيمة كاملة في صناعة الجلود من جلود الحيوانات المصنعة ونصف المصنعة، الكيماويات، وماكينات تشطيبب السلع الجلدية، بما في ذلك الأحذية، الملابس، الحقائب، الحافظات والاكسسوارات.

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظمة للمعرض: “يعد معرض الشرق الأوسط لعالم الجلود تجسيدا للفخامة والتفرد، وهذا واضح من لحظة دخولك للمعرض الذي يقدم تشكيلة من جلود الحيوانات العجيبة، السلع الاستهلاكية الفاخرة، والماكينات الرائعة.

وتابع قائلا: “رؤيتنا هي احتضان الإبداعات الجديدة وتقديم منصة لتبادل الدراية من شأنها أن تكون نقطة حيوية لصناعة الجلود بالمنطقة. ولهذا الغرض، نواصل العمل مع كل المعنيين ومحترفي الصناعة من أجل تطوير وتحسين المعرض وتوفير تجربة مرضية أكثر للعارضين والشارين على حد سواء”.

ومن بين الأوجه الجديدة في معرض الشرق الأوسط لعالم الجلود 2017 شركة “بويل اندسترز” الأسترالية التي تستعرض تشكيلة من جلود الأبقار البرازيلية، التي تستخدم في الأساس في التصميم الداخلي للمنازل أو الأثاث.

وقال روين بافنتون، مدير بويل اندسترز: “لقد سجلنا نمو كبيرا في مبيعات جلود الأبقار المشعرة في أستراليا في العامين الأخيرين حيث بات التوجه لاستخدام هذا النوع من الديكور المنزلي مشهورا جدا على مستوى العالم.

“ليس لدينا أعمال حاليا في الشرق الأوسط ومع ذلك نتوقع أن تحقق جلودنا شهرة كبيرة في هذه المنطقة على مستوى منافذ تجزئة الأدوات المنزلية، مصممي الديكور الداخلي، صانعي الأثاث والمستخدمين النهائيين”.

شركة جلوبال انترناشيونال الهولندية هي واحدة من أكبر موردي ماكينات الخياطة الصناعية في العالم، وهي من العارضين الجدد أيضا في دورة المعرض هذا العام. وقال جوست لامب، المدير التنفيذي أن الشركة الهولندية تتطلع لتعزيز شبكة تجارها في الشرق الأوسط وأفريقيا لماكينات خياطة جلوبال، ستروبل، و”هو هسنج”.

وتابع: “تقدم جلوبال انترناشيونال أكثر من 400 نوع مختلف من ماكينات الخياطة لصناعات الملابس، السيارات، الجلود والأحذية، إضافة إلى مخزون يزيد على 25,000 ماكينة ما يعني سرعة التسليم”.

“تتسم ماكينة خياطة جلوبال بالجودة، المتانة، والحداثة، ونتطلع إلى تحسين شبكة تجارنا حول العالم من خلال معرض الشرق الأوسط لعالم الجلود 2017”.

50 عارضاَ

يشارك في المعرض هذا العام أكثر من 50 عارضا من 18 دولة ويتضمن أجنحة دولية من فرنسا، جنوب أفريقيا، إندونيسيا ولأول مرة من مصر.

وتعد أفريوست من أكبر الأسماء الإماراتية التي تعود للمشاركة في المعرض، إلى جانب أسماء دولية تعزز حضورها مجددا مثل ليدريت من ألمانيا، والموردين الإيطاليين إتلهايد، وريال بايل، وشركة كيراء إنترناشيونال من الهند.

يعود معرض الأيام الثلاث بفعاليات الهامة مثل منطقة التوجهات، وهي عرض حصري لإبداعات الجلود العجيبة التي تُرى لأول مرة: وفاشون أفنيو، حيث يقدم أمهر مصممي الإمارات الموهوبين في ESMOD دبي قدراتهم الإبداعية من خلال توليفة ملهمة من الملابس، الحقائب والأحذية الجلدية.

ومن الفعاليات الأخرى في المعرض إنتاج الجلود لمصانع الجلود وتجار جلود الحيوانات المصنعة ونصف المصنعة، و”شو بوكس”، وهو قسم مخصص للأحذية المتوسطة والفاخرة.

يحظى معرض الشرق الأوسط لعالم الجلود 2017 بدعم الرابطة الفرنسية للجلود، الاتحاد الفرنسي لمصانع الجلود، مجلس جنوب أفريقيا لتصدير الأحذية والجلود، الرابطة الاندونيسية للأحذية