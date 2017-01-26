4.05 مليارات أرباح “دبي الإسلامي” 2016

أعلن بنك دبي الإسلامي أمس عن نتائجه المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة خلال العام الماضي إلى 4.050 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 6 % مقارنة بـ 3.839 مليارات في عام 2015.

ونما إجمالي الدخل ليصل إلى8.636 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 14 % مقارنة بـ 7.564 مليارات في العام السابق. كما ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية ليصل إلى6.761 مليارات درهم، بزيادة قدرها 4 % مقارنة بـ 6.489 مليارات حققها البنك في عام 2015.

واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45 % عن عام 2016. أي نحو 2.224 مليار درهم. ومن المتوقع أن تنعقد الجمعية العمومية للبنك في 22 فبراير المقبل لإقرار التوزيعات.