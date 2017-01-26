4.05 مليارات أرباح “دبي الإسلامي” 2016

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أعلن بنك دبي الإسلامي أمس عن نتائجه المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة خلال العام الماضي إلى 4.050 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 6 % مقارنة بـ 3.839 مليارات في عام 2015.

ونما إجمالي الدخل ليصل إلى8.636 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 14 % مقارنة بـ 7.564 مليارات في العام السابق. كما ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية ليصل إلى6.761 مليارات درهم، بزيادة قدرها 4 % مقارنة بـ 6.489 مليارات حققها البنك في عام 2015.

واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45 % عن عام 2016. أي نحو 2.224 مليار درهم. ومن المتوقع أن تنعقد الجمعية العمومية للبنك في 22 فبراير المقبل لإقرار التوزيعات.

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Tags:الاماراتبنوكدبي الإسلامي
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