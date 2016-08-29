4 صفقات خاصة في السوق السعودي بقيمة 24.5 مليون ريال

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السوق السعودي

تمت اليوم الإثنين الموافق 29 أغسطس، 4 صفقات خاصة بالسوق السعودي بنحو 1.2 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 24.5 مليون ريال، كما يوضح الجدول التالي:

تفاصيل الصفقات الخاصة

الشركة

سعر السهم  (ريال)

سعر الصفقة (ريال)

كمية الصفقة
(سهم)

قيمة الصفقة
(مليون ريال)

السعودي الفرنسي

20.75

19.00

798911

15.18

ميدغلف للتأمين

18.25

18.30

126160

2.31

التعمير

20.85

20.00

150840

3.02

البحري

35.80

35.80

112200

4.02

و الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.

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Tags:السوق السعوديتداولصفقات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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السوق السعودي
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