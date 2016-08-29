4 صفقات خاصة في السوق السعودي بقيمة 24.5 مليون ريال

تمت اليوم الإثنين الموافق 29 أغسطس، 4 صفقات خاصة بالسوق السعودي بنحو 1.2 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 24.5 مليون ريال، كما يوضح الجدول التالي:

تفاصيل الصفقات الخاصة الشركة سعر السهم (ريال) سعر الصفقة (ريال) كمية الصفقة

(سهم) قيمة الصفقة

(مليون ريال) السعودي الفرنسي 20.75 19.00 798911 15.18 ميدغلف للتأمين 18.25 18.30 126160 2.31 التعمير 20.85 20.00 150840 3.02 البحري 35.80 35.80 112200 4.02

و الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.

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