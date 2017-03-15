الكويت: ارتفاع قروض البنوك 9 % خلال 2016

أشارت شركة الاستثمارات الوطنية، إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة عموماً خلال العام 2016 تحديداً خلال فترة الربع الأخير، انعكس بالإيجاب على مجمل نتائج البنوك الكويتية خلال العام 2016.

ولفتت الشركة في تقريرها الاقتصادي، إلى أن إجمالي مخصصات هذه البنوك انخفض خلال العام الماضي بنسبة 20.1 % بالمقارنة مع العام 2015، لتصل لما يقارب 504 ملايين دينار، مبينة أن إجمالي مخصصات البنوك بلغ 2.4 مليار دينار في 31 ديسمبر 2016.

وذكر التقرير أن النصيب الأكبر من المخصصات كان لصالح الوطني بنسبة 28 %، يليه بيتك بنسبة 28 %، منوهاً بأنه على الرغم من التأثير السلبي للمخصصات على مستوى الربحية، إلا أن البنوك استمرت في تحقيق نمو سنوي في صافي الأرباح بنسبة 14 % لتصل إلى 756.6 مليون دينار خلال العام 2016، استحوذ «الوطني» على ما يقارب من 39 % منها، ثم «بيتك» بنسبة 22 %.

ولاحظ أن نتائج البنوك في تحسن مستمر من بعد العام 2008، وهي متجهة نحو كسر الرقم المحقق في العام 2007 والبالغ 1.1 مليار دينار.

وتابع أنه من خلال النظر إلى صافي القروض لدى قطاع البنوك، فقد ارتفعت بنسبة 8.9 % بنهاية ديسمبر 2016 بالمقارنة مع ديسمبر 2015، بينما نما إجمالي الودائع بمعدل 1.6 %.

وكشف أن نسبة القروض إلى الودائع ارتفعت من 69.2 % خلال ديسمبر 2015 إلى 74.2 % بديسمبر 2016، بينما ارتفعت قيمة صافي القروض الممنوحة كما في 31 ديسمبر 2016 الى ما يقارب من 44.9 مليار دينار، بالمقارنة مع 41.3 مليار دينار في ديسمبر 2015.

وأظهر التقرير ارتفاع قيمة إجمالي الودائع من 59.6 مليار دينار في 31 ديسمبر 2015 إلى 60.6 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2016، نتيجة ارتفاع أسعار النفط في نهاية العام 2016 بالمقارنة مع العام 2015، بالإضافة إلى زيادة تفاؤل المستثمرين بعدما قل العجز في ميزانيات حكومات المنطقة بشكل عام، ونية هذه الحكومات بزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية.

وكشف عن اتجاه بعض الشركات الى البدء في تنفيذ مشاريعها، الأمر الذي نتج عنه زيادة عدد المشاريع المزمع إنشاؤها، بالإضافة إلى توجه الحكومة الكويتية إلى الاقتراض من البنوك المحلية لتمويل المشاريع التنموية مثل مشروع تمويل الوقود الحيوي بقيمة 500 مليون دينار.

ونوه التقرير بتصدر «الوطني» قائمة البنوك الأكثر منحاً للقروض بقيمة بلغت 13.6 مليار دينار، ثم «بيتك» بقيمة بلغت 11.1 مليار دينار بنسبة 30.3 و24.6 % على التوالي، بينما بلغت إجمالي ودائع البنكين ما قيمته 20.4 و13.5 مليار دينار وما نسبته 33.6 و22.3 % على التوالي من إجمالي الودائع في البنوك المحلية.

وأفاد بأن «الأهلي» يعد أكثر البنوك تشغيلاً للودائع، ويظهر ذلك من خلال نسبة القروض إلى نسبة الودائع البالغة 84.7 % بنهاية ديسمبر 2016.

وتابع التقرير أنه عند مقارنة البنوك من حيث «Dividend payout ratio»، تصدر «الوطني» القائمة بنسبة 58 %، ثم «الأهلي» بنسبة بلغت 55 %، بينما عند النظر إلى العائد الجاري، يظهر أن «الوطني» لديه أعلى عائد جاري في عام 2016 بنسبة 4.1 % على أساس إغلاق السهم في 27 فبراير الماضي، يليه بنك الكويت الدولي بنسبة 4 %.