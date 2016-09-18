396 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة تصرفات العقارات في دبي من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن وإجارة منتهية بالتملك، اليوم، نحو 396 مليون درهم منها 272 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بنحو 124 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بتسجيل 65 مبايعة، منها 39 لأراض بقيمة 241 مليون درهم، و26 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 31 مليون درهم.

وتقدمت “الحبية الثالثة” على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، ثم منطقة “مجمع دبي للاستثمار الثاني” بتسجيلها مبايعة واحدة قيمتها 11 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة ب177 مليون درهم في منطقة “حدائق الشيخ محمد بن راشد” تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة “المركاض”، فيما كانت أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعتان في منطقة “مرسى دبي” بقيمة مليوني درهم لكل منهما.

وتصدرت “الثنية الثالثة” المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 5 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم تلتها منطقة “مرسى دبي” بتسجيلها 4 مبايعات بمبلغ 6 ملايين درهم.

كما شهدت الدائرة اليوم تسجيل رهون بقيمة 124 مليون درهم منها 13 لأراض بمبلغ 76 مليون درهم، و25 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 48 مليون درهم كان أهمها في منطقة “جميرا الثالثة” بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة “النهدة الثانية” بقيمة 230 مليون درهم.

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