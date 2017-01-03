364 مليون درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي اليوم

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات واجراءات بيع ورهن و”إجارة منتهية بالتملك” في دبي اليوم نحو 364 مليون درهم منها 254 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة حوالي 110 ملايين درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن الدائرة سجلت اليوم 137 مبايعة منها 81 لأراض بقيمة 181 مليون درهم و56 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 73 مليون درهم.

وتقدمت “الحبية الثالثة” على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة14 مليون درهم فمنطقة “الخوانيج الأولى” بتسجيلها أربع مبايعات قيمتها 12 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 33 مليون درهم في منطقة “مجمع دبي للاستثمار الثاني” تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة “ورسان الأولى”.

بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة “المركاض” تلتها مبايعة بمبلغ خمسة ملايين درهم في منطقة “نخلة جميرا” .

وتصدرت “مرسى دبي” المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 10 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم تلتها منطقة “ورسان الأولى” بتسجيلها سبع مبايعات بمبلغ ثلاثة ملايين درهم.

كما شهدت الدائرة اليوم تسجيل رهون بقيمة 110 ملايين درهم منها 10 لأراض بمبلغ 89 مليون درهم و14 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 21 مليون درهم كان أهمها في منطقة “ورسان الرابعة” بقيمة 51 مليون درهم وأخرى في منطقة “ورسان الأولى” بقيمة 14 مليون درهم.