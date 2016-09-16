34.7 مليار درهم فائض الموازنات في الإمارات خلال الربع الأول

سجلت الموازنة العامة الاتحادية والمحلية في الإمارات العربية المتحدة فائضا بنحو 34.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بعجز قدره 12.1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب تقرير المراجعة للربع الثاني والصادر عن البنك المركزي، زادت الإيرادات الحكومية على مستوى الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14 % إلى 85.7 مليار درهم مقابل 74.9 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2015.

وتراجع الإنفاق الحكومي على مستوى الدولة خلال الربع الأول بنسبة 41 % إلى 51 مليار درهم مقارنة مع 87 مليار درهم في الربع الأول 2015.

تعليقات

comments