33.5 مليار درهم حجم السياحة الإلكترونية في الإمارات

أكد خبراء في القطاع السياحي أن دولة الإمارات تستحوذ على 55 % حجوزات السفر الإلكترونية في المنطقة. مشيرين إلى أن هذه الحجوزات تنمو سنوياً بمعدل 10 % في الدولة، وبنسبة مماثلة على الصعيد الإقليمي. ويصل حجم قطاع حجوزات السفر الإلكترونية إقليمياً إلى 16.6 مليار دولار، ما يعني أن حصة الإمارات تبلغ 9.13 مليارات دولار (33.5 مليار درهم).

وتبلغ حصة شركات الطيران من السوق 51 مليار دولار منها 25 % تمت عبر الحجوزات الإلكترونية ويتوقع أن ترتفع إلى 60 مليار دولار في العام 2020. فيما تبلغ حصة الفنادق 22 مليار دولار منها 17 % للحجوزات الإلكترونية ترتفع إلى 30 مليار دولار في العام 2020. وتذهب البقية إلى قطاع تأجير السيارات البالغة قيمته 500 مليون دولار بحجوزات إلكترونية بلغت 22 %، ترتفع إلى 800 مليون دولار في العام 2020.

وأشار الخبراء إلى أن الإمارات شهدت نقلة نوعية في هذا القطاع، حيث كانت حصتها في العام 2011 من إجمالي الحجوزات السياحية على مستوى المنطقة (الطيران والفنادق) عند 47 %، مقابل 9 % لقطر و9 % للسعودية و9 % لمصر والباقي لدول المنطقة وهي نسبة ارتفعت إلى 50 % مع نهاية العام 2015 و55 % بنهاية العام الماضي بفضل تدفق السياحة القادمة للإمارات. ويصل حجم سوق السفر بشكل عام في المنطقة إلى نحو 73.5 مليار دولار، يرتفع إلى ما يقارب 90 ملياراً في العام 2020 حيث تستحوذ شركات الطيران على نحو 69 % من هذا السوق والباقي يتوزع على قطاعات الضيافة والفنادق وتأجير السيارات.