33 ملياراً تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات

كشف المصرف المركزي عن أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات ارتفع خلال العام الماضي إلى 33 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 2.2 % مقارنة بنحو 32.3 مليار درهم خلال عام 2015.

وأشار التقرير السنوي للمصرف المركزي إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وفدت إلى الدولة من الدول الرئيسية المصدرة للاستثمارات كانت قد بلغت نحو 400 مليار درهم بنهاية عام 2015 بنمو سنوي بلغ 8.8 %، موضحاً أن المملكة المتحدة تتصدر قائمة الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات بنسبة 12.3 % من إجمالي الاستثمارات الوافدة للدولة تليها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 6.3 % ثم الهند بنسبة 5.7 % وفرنسا بنسبة 5.2 %.

وأوضح أنه فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشمل البلدان التي لديها أكبر مساهمة للاستثمار الأجنبي المباشر الكويت والمملكة العربية السعودية بنسبة إجمالية للدولتين بلغت 8٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلى القطاعات الرئيسية المستقطبة للاستثمارات الأجنبية بالدولة شملت الزراعة والغابات وصيد الأسماك والتعدين واستغلال المحاجر واجتذبت 4.6٪ من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة، بينما اجتذب التصنيع 9.5٪ من الاستثمارات المباشرة وتجارة الجملة والتجزئة 26.2٪ من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة في اجتذب القطاع العقاري 25.8٪.

من ناحية ثانية أشار التقرير إلى أن عدد العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارات نما بنسبة 3.1 % خلال العام الماضي، مؤكدا وجودة مرونة كبيرة في سوق العمل الإماراتي، ولا زالت معظم القطاعات الاقتصادية تقوم بعمليات توظيف رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وكشف التقرير عن أن قطاع التشييد يستحوذ على نصيب الأسد بنسبة 33 % من إجمالي العمالة بالدول، وشهد القطاع نموا للطلب على العمالة بواقع 3.7٪ في عام 2016 فيما يستوعب قطاع العقارات حوالي 11٪ م ونما الطلب فيه 6.3٪، بينما سجل مؤشر قطاع النقل والتخزين والاتصالات نموا بنسبة 3.2٪ . كما ارتفع الطلب على العمالة بقطاع الخدمات بنسبة 0.8٪.

10%

أكد المصرف المركزي أن قطاع الصناعات التحويليةاستحوذ على 10٪ من سوق العمل، فيما انخفض الطلب على العمالة خلال العام الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.1 ٪.