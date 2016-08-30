320 ألف زائر لـ”إكسبو الشارقة” بنمو ٪20 خلال النصف الأول

حقق مركز إكسبو الشارقة نجاحاً كبيراً خلال النصف الأول من العام الحالي 2016، حيث استقطب العديد من الفعاليات وشهد حضوراً لافتاً للزوار والعارضين والعاملين في صناعة المعارض والتي أسهمت في تعزيز مكانة مركز إكسبو الشارقة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ونظم واستضاف مركز إكسبو الشارقة، خلال النصف الأول 2016 مجموعة من المعارض والمؤتمرات المتخصصة جذبت نحو 320 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وضمت قائمة المعارض التي استضافها مركز إكسبو الشارقة: معرض الحديد والصلب من 17 حتى 20 يناير ومعرض التعليم الدولي والمعرض الوطني للتوظيف وكلاهما خلال الفترة من 10 حتى 12 من فبراير إضافة إلى منتدى الاتصال الحكومي 20 و21 فبراير ومعرض آرابيا مولد المتخصص في القوالب والآلات والتصميم ومعرض الشرق الأوسط لتقنيات الطباعة والتغليف ومعرض بلاستفيجن آريبيا من 22 حتى 25 فبراير.

وشملت قائمة المعارض أيضاً معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات من 5 إلى 9 أبريل ومهرجان الشارقة القرائي للطفل من 20 حتى 30 من أبريل ومهرجان رمضان والعيد خلال الفترة من 6 يونيو حتى 5 من يوليو الماضي.

مساهمة فعالة

وشارك سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، رئيساً للجمعية العالمية للمعارض في منطقة الخليج، في أعمال قمة الرؤساء التنفيذيين العالمي في مدينة ميونيخ بألمانيا، ضمن أكثر من 125 من كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات الرائدة ومراكز المعارض.

تنوع وتخصص

وأوضح سيف المدفع أن المعارض التي استضافها المركز تتسم بالتنوع والتخصص، وهو ما أسهم في جذب هذا العدد من الزوار خلال النصف الأول من العام، مؤكداً أن المركز لديه الإمكانيات التقنية وساحات العرض والإدارات والأقسام المتخصصة في التنظيم والتسويق والترويج لتنظيم المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

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