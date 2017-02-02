31.6 مليون درهم أرباح “فلاي دبي” والإيرادات 5 مليارات

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حققت فلاي دبي أرباحاً صافية بلغت 31.6 مليون درهم (8.6 ملايين دولار) للعام المالي الماضي حتى 31 ديسمبر 2016، ونمت إيرادات الناقلة بنسبة 2.4 %، لتصل إلى 5 مليارات درهم (1.37 مليار دولار).

ورغم النمو الكبير في أعداد المسافرين في النصف الثاني من العام،حيث حققت الناقلة رقم قياسي في المسافرين الى 10.4 مليونا بنمو 14.4 % مقارنة بـ 9.0 مليوناً في 2015 ، إلا أن الضغوط على العائدات أدت إلى تراجع النمو في الإيرادات، وعكس استمرار العوامل السلبية التي سادت خلال النصف الأول من العام.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مجلس إدارة فلاي دبي: «هذه النتائج تظهر تحقيق فلاي دبي للربحية للسنة الخامسة على التوالي.

في عام 2012، وهي سنتنا التشغيلية الثالثة، نقلنا 5.1 ملايين مسافر، هذا العام نقلت فلاي دبي 10.4 ملايين مسافربنمو 14.4 %، ما يعني أن الناقلة مستمرة في تغيير مفاهيم السفر، سواء كان للأعمال أو الترفيه في مختلف أنحاء المنطقة. الموقع الجغرافي لدولة الإمارات، وترسيخ سمعتها كمركز عالمي للسياحة والأعمال، عزز الحاجة إلى مزيد من الربط الجوي».

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Tags:الاماراتطيرانفلاي دبي
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