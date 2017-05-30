ارتفع اجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 30.54 مليون مسافر مقارنة مع 27.95 مليونا في الفترة المناظرة من العام الماضي بارتفاع بنسبة 7.8%.

واستقبل المطار ما يزيد على 7.6 ملايين مسافر في أبريل الماضي بارتفاع نسبته 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2016 والتي شهدت استقبال 6.97 ملايين. وأظهر تقرير الحركة الشهري الذي صدر أمس عن مؤسسة مطارات دبي تصدّر أميركا الجنوبية القائمة في أبريل لجهة النسبة المئوية للنمو.30.5 مليون مسافر عبر مطار دبي في 4 أشهر

حيث نمت بنسبة 38.9%، تبعتها أوروبا الشرقية (33.9%)، وآسيا (18.9%)، وتفوقت شبه القارة الهندية على كافة المناطق الأخرى لجهة إجمالي عدد المسافرين مع ارتفاع الأعداد إلى 1.47 مليون مسافر تبعتها أوروبا الغربية بـ1.14 مليون مسافر.

وعلى صعيد المدن، حلت لندن في صدارة الوجهات بين المدن بـ 350 ألف مسافر في أبريل، تلتها الدوحة بـ290.5 ألف مسافر، وجدة بـ196,6 ألف مسافر وبانكوك 192 ألفا ومومباي 191 ألف مسافر. ووصل إجمالي حركة الرحلات إلى 35,28 ألف حركة مقارنة بـ 34,94 ألف حركة في أبريل 2016، بارتفاع بنسبة 1%.

فيما وصل إجمالي الحركة من بداية العام وحتى تاريخه إلى 140,6 ألف حركة، بزيادة طفيفة بنسبة 0.3% عن الأشهر الأربع الأولى من 2016 والتي شهدت تسجيل 140,2 ألف حركة. وحقق أبريل معدل 225 مسافرا في الرحلة الواحدة، بزيادة بنسبة 7.1% مقارنة مع أبريل 2016.

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