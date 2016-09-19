30 ملياراً مكاسب شركات سوق أبوظبي خلال 8 أشهر

ارتفعت رسملة سوق أبوظبي للأوراق المالية لتبلغ 441 مليار درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2016.

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن زيادة رسملة السوق جاء نتيجة التحسن الذي شهدته أسعار الأسهم منذ بداية العام 2016، الأمر الذي ساهم في زيادة القيمة السوقية للشركات المدرجة بمقدار 30 ملياراً مع نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأضاف إن سوق أبوظبي للأوراق المالية ما زال ضمن قائمة اكثر الأسواق الخليجية نمواً مع نهاية أغسطس من العام 2016 حيث بلغت نسبة زيادة المؤشر العام نحو 4% محققاً مكاسب بمقدار 163 نقطة مغلقاً عند 4471 نقطة ووصلت قيمة السيولة المتداولة 34 مليار درهم.

ولفت الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى الأهمية الكبيرة لعملية المقارنة بين مؤشرات الاقتصاد الكلي لإمارة أبوظبي وأداء سوق الأسهم مما يمكن المستثمرين من قياس نسبة العائد والسيولة والنشاط مشيراً إلى أن التغير في أسعار الأسهم يساعد في تغير مقدار ثروة المستثمرين وهو ما ينعكس على حجم الطلب على السلع بشكل عام سواءً كانت استهلاكية أو استثمارية.

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