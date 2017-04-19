30 متحدثاً بـ” منتدى الشرق الأوسط للأسهم الخاصة”

نخبة من الخبراء والتنفيذيين يبحثون الفرص والتحديات

يشارك فى “منتدى الشرق الأوسط للأسهم الخاصة” الذى تنظمه مجلة أموال نخبة متميزة من الخبراء و التنفيذيين البارزين بقطاع الملكية الخاصة والاستثمارات البديلة بهدف تشجيع وتسهيل تطوير الاستثمار في الملكية الخاصة كما يساعد تسليط الضوء على العديد من النقاط الهامة في قطاعات الاستثمار والتمويل.

عادل الزرعوني

الرئيس التنفيذي لشركة الزرعونى للاستثمار

يشغل السيد الزرعوني حالياً منصب نائب رئيس أول المبيعات العالمية في مجموعة المناطق الاقتصادية العالمية – المنطقة الحرة لجبل علي (Economic Zones Wold – JAFZA).

يتمتع السيد عادل إسماعيل سعيدي الزرعوني بنحو 16 عاما من الخبرة في الإدارة التنفيذية و المبيعات و الاستثمارات و أمن المعلومات الرقمية، و يمتلك مهارة بارزة في قطاعات مختلفة في الاستثمار و العمليات، والمناطق التجارية الصناعية واللوجستية، وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

قام عادل يتأسيس شركته الخاصة “الزرعوني للاستثمار” في عام 2009، وهى شركة إماراتية متخصصة بالاستثمار , إدارة الأصول ,الأسهم العامة وصناديق الاستثمار والعقارات.

يشغل الزرعوني عدة مناصب في شركات متعددة في قطاعات الرعاية الصحية، والخدمات المالية، الخدمات اللوجستية، ووسائل الإعلام، والعقارات،.

وبالإضافة لكونه نائب رئيس أول المنطقة الحرة بجبل , فقد ساهم فى تأسيس شركة “موبايلي” في المملكة العربية السعودية، وعمل لفترة ليست قصيرة فى اتصالات.

وأثناء تأسيس شركته الخاصة , نمت لدى السيد عادل الزرعونى اهتمامات أكاديمية بموضوع مأسسة الشركات العائلية في دولة الإمارات والمنطقة، وحاليا يعد رسالة الدكتوراه حول الشركات العائلية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من كلية اتصالات للهندسة، وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة.

عماد منصور

المؤسس والرئيس التنفيذي لبنك ” أوداشيا كابيتال“

عماد استثماري محنك مع 23 عاما من الخبرة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي. وباعتباره مصرفي استثماري بارز يتمتع بسمعة طيبة وعلاقات على أعلى المستويات في القطاعين العام والخاص، يتم دعوة عماد للقيام بدور رائد في العديد من المعاملات البارزة في المنطقة.

وبوصفه رئيسا للخدمات المصرفية الاستثمارية في مجموعة سامبا المالية , قاد عماد العديد من الصفقات البارزة بما في ذلك تقديم المشورة لخصخصة الخطوط الجوية الملكية الأردنية, استحواذ فيفندي على اتصالات المغرب,اكتتاب المملكة القابضة والاكتتاب الخاص لشرکة موبايلي.

قبل تأسيسه “أوداشيا كابيتال” كان عماد الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول حيث أصبح البنك تحت قيادته أحد البنوك الاستثمارية الرائدة في المنطقة.

حصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في الاقتصاد المالي من جامعة سيتي في لندن.

أيمن سجيني

الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الخير

يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 23 عاما في المؤسسات المالية و المصرفية الاستثمارية، وقد عمل مع مؤسسات دولية رائدة وقبل توليه منصب الرئيس التنفيذي للبنك، شغل سجيني منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «باركليز العربية السعودية».

وهو أحد الأعضاء المؤسسين لبنك الخير وتولى سابقاً منصب عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة «الخير كابيتال السعودية» (يونيكورن كابيتال السعودية سابقاً)، وعضو مجلس إدارة يونيكورن البحرين من يوليو/ تموز 2002 إلى سبتمبر/ أيلول 2009. وعمل في العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية الرائدة ومن بينها سيتي بنك والمؤسسات التابعة لشركة «ايه بي ان امرو» (ABN AMRO) في السعودية (البنك السعودي الأميركي – سامبا، والبنك السعودي الهولندي).

وأكمل سجيني عبر مسيرته المهنية عدة دورات تدريبية في مجال المالية والإدارة، كما أنه عضو في العديد من اللجان الإقليمية المرموقة. وحصل سجيني على درجة البكالوريوس في المالية من جامعة ايسترن ميشيغان، وهو متحدث بارع ومخضرم له العديد من الندوات المتعلقة بالأسواق المالية في السعودية والإمارات وماليزيا وبريطانيا وفي البنك الدولي في الولايات المتحدة، وهو يتقن اللغات الإنجليزية والعربية والألمانية.

إليسار فرح انطونيوس

المدير التنفيذي في “سيتي بنك”

عينت أليسار في منصب الرئيس التنفيذي لسيتي الإمارات بداية من يناير 2016. في هذا الدور، أليسار هي المسؤولة عن أعمال سيتي المتنوعة فى الإمارات لتشمل مجموعة العملاء المؤسسين تولت مناصب عدة في “بنك سيتي” منها، المدير التنفيذي في لبنان منذ عام2012، ومدير إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في أبوظبي منذ عام 2005، كماعملت في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في مصارف عالمية مثل”بنك غيه بي إن أمرو كليرنغ’”، و”بروفنس الب بنك كريدي أجريكول الائتمانية” منذ عام 1990.

أليسار حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال من “كلية لندن الإمبراطورية” في لندن،وبكالوريوس في الرياضيات من “الجامعة الأميركية في بيروت وهي تجيد العربية والإنجليزية والفرنسية.

أحمد الألفى

الرئيس التنفيذى لـ”سوارى فينتشرز”

تم اختيار أحمد الألفى كأكثر الشخصيات إبداعاً من قبل شركة فاست ,حيث يعد من المستثمرين الأوائل ولدية خبرة تمتد لنحو 25 عاما فى مجال صناديق الاستثمار وريادة الأعمال .

أسس الألفى هايبر كابيتال بارتنرز في عام 1990، وقد ساعدت فى نمو وخروج العديد من الشركات الناجحة , وفى 2012 أسس فى القاهرة “سوارى فينتشرز” العاملة فى إدارة واستثمار رأسمال المخاطر بالصناعات التكنولوجية، وولها برامج في القاهرة وجدة وأبوظبي وسنبدأ أعمالها هذا الربيع في تونس وبيروت.

وتعتبر “سوارى فينتشرز” من أشهر صناديق الاستثمار التى انطلقت فى سوق ريادة الأعمال، ويهدف الصندوق للتركيز على 3 مجالات أهمها الاستثمار فى الشركات الناشئة بجانب تشجيع شباب الخريجين على إنشاء شركات فى مجال ريادة الأعمال.

” نفهم ” منصة تعليمية أسسها الألفى تعطى دورس فيديو عبرعلى الانترنت تغطي والسعودية ومناهج المدارس العامة السورية والكويتية والجزائرية المصرية، وقد أعطى من خلالها نحو 75 مليون درس مجاني لأكثر من 600 ألف طالب وطالبة

أحمد الألفي هوأيضا مؤسس GrEEK Campus و مؤسس TATP، وهو أيضاً المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Sawarai Ventures التي تملك Flat6Labs.

أحمد الألفي هدفه ان يرى شباب ناجح وواعد في قطاعي التكنولوجيا والأعمال ،أولوياته دعم الشركات الناشئة للخروج بأفكارها إلى النور.فلهذا السبب انشأ لهم مكان يستوعب افكارهم و يرعى مشروعاتهم، و ذلك بجمع الشركات الكبيرة و الشركات الناشئة في مكان واحد ليتيح مجالا للاستفادة و التفاعل بين المخترعين و المستثمرين. هذا المكان في وسط المدينة و هو GrEEK Campus.. و دائما ما تجد فيه معارض فنية، ندوات و مؤتمرات تدعم رواد الاعمال و الشركات الناشئة.

مالك الحسينى

شريك الرعاية الصحية، بنك قطر الأول

يعد مالك الحسينى شريك ومشرف على منصة الرعاية الصحية فى بنك قطر الأول والمتخصصة بالاستثمار فى هذا القطاع الحيوى .

شغل مالك الحسيني منصب المدير العام لتشخيص أمراض القلب فى جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، الشرق الأوسط، أفريقيا، تركيا روسيا ورابطة الدول المستقلة منذ سبتمبر 2012.

بدأ مالك مع جنرال إلكتريك للرعاية الصحية كمدير لحلول الأداء (الذراع الاستشارية لشركة جنرال الكتريك للرعاية الصحية) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى في عام 2006.

في عام 2009 تم تعيين مالك مدير تطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط لمحفظة استثمارات الرعاية الصحية للجنرال إلكتريك للرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

يمتلك مالك الحسينى نحو 22 عاما من الخبرة في مجال صناعة، منها مايزيد على 12 عاما من الخبرة المباشرة في مجال الرعاية الصحية.وقبل انضمامه إلى شركة جنرال الكتريك للرعاية الصحية، قضى مالك سبع سنوات كمدير لمعهد ECRI التابع لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط.

بدأ مالك مسيرته المهنية في دولة الإمارات كرئيس لقسم الهندسة الطبية والحيوية بمستشفى ” توام ” في عام 1994، وقبل ذلك كان يعمل مهندس للطبية الحيوية في معهد القلب مونتريال في كندا لمدة ثلاث سنوات.

مالك حاصل على بكالوريوس في الهندسة من الجامعة اللبنانية وعلى درجة الماجستير في الهندسة الطبية الحيوية مع التركيز في الهندسة الطبية من مدرسة البوليتكنيك في مونتريال. كما حضر مالك دورات في جامعة ماكجيل كجزء من له درجة الماجستير في الهندسة.

بدر سعد

نائب الرئيس للاستثمار المباشر ” المال كابيتال”

انضم بدر سعد لشركة المال كابيتال في عام 2014، وهو مسؤول عن جميع الجوانب المتعلقة بنشأة وتنفيذ وتحقيق الاستثمارات المباشرة.

وقبل انضمامه إلى شركة المال، عمل بدر في فريق استثمار NBK كابيتال بارتنرز، شعاع بارتنرز وشعاع كابيتال. بدر لديه عشر سنوات من الخبرة في مجال الأسهم الخاصة واستثمارات رأس المال والاستشارات المالية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي والخارج.

وعمل على صفقات تتعلق في المقام الأول بالمستهلك، وتجارة التجزئة، والتعليم والخدمات المالية وقطاع العقارات.بدر حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة ماكجيل تخصص كلى فى الاقتصاد وفرعى في الرياضيات.

الدكتور فيليب بويغنر

الرئيس التنفيذي لشركة تنمية إبداع عمان “إيدو”

تستثمر IDO عالميا في شركات تكنولوجيا سريعة النمو. وعمل الدكتور فيليب سابقا، كنائب رئيس الاستثمارات وعضو في فريق الإدارة التنفيذية في و احة دبي للسيليكون،.

وقد بدأ حياته المهنية كمهندس برمجيات، انتقل بعد ذلك إلى مناصب عليا في مجال الاستثمار المصرفي والأسهم الخاصة والاستشارات الإدارية.

حاصل على الدكتوراه، ماجستير في إدارة الأعمال، ودرجة الماجستير في العلوم وواحد في القانون والاقتصاد. وعلاوة على ذلك، فهو التنفيذي للتمويل الإسلامي فضلا عن كونه أستاذا مساعدا لإدارة الأعمال في جامعة دبي.

بسواجيت داسغوبتا

الرئيس التنفيذي للاستثمار – بنك الإمارات للاستثمار

يتولّى بسواجيت داسغوبتا، الرئيس التنفيذي للاستثمار – الأسواق العالمية، مسؤولية الإشراف على عمليات الاستثمار الخاصة بالبنك. ويمتلك ما يزيد عن ٢٤ عاماً من الخبرة في مجال تداول العملات الأجنبية وأسواق النقد، وأدوات الدخل الثابت والأسهم، كان قد اكتسبها من خلال عمله لدى مؤسسات إقليمية ودولية.

وشغل بسواجيت قبيل انضمامه إلى بنك الإمارات للاستثمار، منصب المدير التنفيذي لقسم الخزينة لدى شركة أبوظبي للاستثمار (Invest AD)، حيث ترأس الأنشطة المتعلقة بالخزينة وأسواق المال. وتقلّد بسواجيت عدة مناصب عليا في قسم الخزينة لدى مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، بما في ذلك مصرف الخليج التجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث عمل على تأسيس قسم الخزينة وأسواق الدين، كما وضع الأسس لخط الأعمال المصرفية الإسلامية لدى البنك. وتولى بسواجيت خلال عمله لدى بنك دبي قيادة أعمال كل من الخزينة والمصرفية المؤسسية والخدمات المصرفية للشركات. وقبيل ذلك، أمضى بسواجيت عشرة أعوام في بنك “أيه بي أن أمرو”، حيث ترأس في مهمته الأخيرة أعمال قسم الخزينة لدى البنك في كينيا.

يحمل بسواجيت شهادة محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين في الهند (ICAI)، وشهادة بكالوريوس في التجارة من كلية شري رام للتجارة في نيو دلهي، الهند. وكان قد حضر العديد من الدورات التدريبية في إدارة الأصول والديون، والمشتقات المالية، والاستثمار وإدارة المخاطر المالية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا.

كارلوس هينين

العضو المنتدب “كيولفست” دبى

كارلوس هو العضو المنتدب لشركة Quilvest فى دبى والمتخصصة بالملكية الخاصة، والأسواق الناشئة.حيث يدير فريق Quilvest التي تشرف على استثمارات الملكية الخاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، وكذلك في الشرق الأوسط وأفريقيا. وهو يقيم في دبي، حيث انه المدير العام للمكتب الذي يعالج علاقات التعاون للمستثمرين مع المكاتب والمؤسسات العائلية في المنطقة.

Quilvest شركة مالية قابضة ومكتب عائلة فى الأرجتنين، تم تشكيلها في عام 1917. تدير Quilvest أصولاً تتجاوز 36 بليون دولار . وتعد أحد رواد في الملكية الخاصة حيث تعمل فى القطاع منذ عام 1972 وفي أمريكا اللاتينية وآسيا منذ 1990.

بدأ السيد هينين مسيرته في هيئة الفضاء والدفاع البريطانية في الـ80 من القرن الماضي، وبعد حصوله على ماجستير في إدارة الأعمال عمل فى بوز ألن آند هاميلتون. ثم انتقل إلى قطاع الخدمات المالية في أواخر عام 90 عندما انضم لبنك سرادار كرئيس للاستراتيجية، قبل توليه مهامه الحالية في Quilvest في عام 2005. حصل على درجة الماجستير من كلية إنسياد وبكالوريوس العلوم في هندسة الطيران من الكلية الملكية في جامعة لندن.

داني فرحة

الرئيس التنفيذي “بيكو كابيتال “

داني هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بيكو كابيتال، وهي شركة فينشر كابيتال توفر فرص النمو الرأسمالي في مرحلة مبكرة، والتدريب العملي لشركات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي.

داني فرحة ريادي ومستثمر ناجح، استطاع أن يبيع الكثير من الشركات التي أسّسها في العديد من قطاعات الأعمال. هو أحد مؤسِّسي Bayt.com أكبر موقع للبحث عن فرص العمل في الشرق الأوسط.

إضافة إلى ذلك، أسّس العديد من الشركات منها بتلرز التي تعدّ اكبر شركة للغسيل والدراي كلين في الامارات العربية المتحدة؛ انتركات وهي واحدة من كبريات شركات التموين بالأمارات، وكان أحد المستثمرين في Gonabit موقع للتجارة الالكترونية.

تأسست PICO كابيتال بارتنرز من قبل مجموعة من رجال الأعمال ذوي الخبرة والمشغلين والمديرين التنفيذيين والمستثمرين مع عقود من الخبرة في إدارة والاستثمار في الشركات الناجحة والمتنامية. تأسست PICO لملء الفراغ في أسواق الأسهم الخاصة

يمكنها مساعدة فريق إدارة الموهوبين بناء قيمة طويلة الأمد من خلال توفير رأس المال والتوجيه الاستراتيجي والتدريب العملي على القيادة التشغيلية. تقدم PICO مجموعة مقنعة من رأس المال والخبرة التشغيلية إلى تسريع وتيرة النمو، وتعزيز الأداء وخلق قيمة دائمة للمساهمين والإدارة والموظفين.

تتوقع “بيكو كابيتال الشركة الإقليمية العاملة في مجال رأس المال المغامر والتي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة، أن تشهد المنطقة العربية زيادة كبيرة في نشاطات ريادة الأعمال ورأس المال المغامر في حال استمر الاقتصاد العالمي والإقليمي في التباطؤ. فبحسب “بيكو”، هناك ارتباط إيجابي قوي بين تباطؤ الاقتصاد وازدهار قطاع التكنولوجيا، علماً أن التباطؤ الاقتصادي هو ما سمح لشركات التكنولوجيا بالازدهار على الصعيد العالمي، حيث من المتوقع أن يحدث مثيل ذلك في المنطقة العربية

الدكتور إياد القصار

الرئيس التنفيذى “الإنترنت في الشرق الأوسط”

نشأ الدكتور إياد في ألمانيا، حيث حصل على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف في علوم الحاسب الآلي. وخلال دراسته كان زميلًا في الأكاديمية الوطنية الألمانية.

يشغل منصب العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط، فى “روكيت إنترنت”، و شارك في تأسيس وتشغيل أكثر من 12 شركة .

كما شارك أيضاً في تأسيس Namshi.com وفي خريف عام 2013، أصبح مؤسس مجموعة إنترنت الشرق الأوسط.

مهند كوباج

مدير أول “جلف كاييتال”

يشغل مهند منصب مدير إدارة أول في قسم الملكية الخاصة، بشركة جلف كابيتال يقوم بإدارة الصفقات وجمع التمويلات العالمية ، و أنشطة الفحص وأيضا يشرف ويدير جميع علاقات المستثمرين.

وقبل انضمامه إلى شركة جلف كابيتال، كان يعمل مدير أول في انفستكورب حيث كان مسؤولا عن التسويق وجمع التمويلات في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، خاصة بقطاعات الأسهم الخاصة، والعقارات، وصناديق التحوط، فضلا عمل كمستشار للاستثمار في بنك مورجان ستانلي، ومستشار الاستثمار في مجموعة عبداللطيف جميل عبد، واحدة من أكبر مكاتب الاستثمار العائلية في المملكة العربية السعودية.

مهند حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ولديه اهتمامات بالكتابة الإبداعية والاقتصاد. وهو مستشار تعليمي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

محمد الدعيج

المجموعة العالمية ALEA

محمد الدعيج تخرج من كلية إدارة الأعمال بجامعة ليدز في عام 2002 شعبة المحاسبة والمالية. بدأ حياته المهنية في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كجزء من فريق تمويل المشاريع الآسيوية . تلاه بيت الاستثمار العالمي كمدير استثمار لتأسيس وإدارة الصناديق العقارية على مستوى العالم.

منذ عام 2008 وهو المدير التنفيذي للمجموعة العالمية ALEA وهى مكتب عائلة لديها مجموعة من الأنشطة التجارية محليا في العقارات والأسهم الخاصة، واستشارات استثمارية، تجارة السلع وتجارة التجزئة.

الدعيج يكتسب خبراته من المتعاملين معه بالمشاريع المتنوعة. كما يهوى التزلج على الماء وتسلق الجيال وهوما ينعكس في عمله ورغبته فى المنافسة . كما يتبع أيضا فلسفة الأسرة “اخلق الفرص بدلا من انتظارها” .

أنجوس باترسون

شريك الاتصالات السعودية للمشاريع

انجوس هو شريك مع شركة الاتصالات السعودية للمشاريع، واحدة من شركات رأس المال المغامر الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، بدعم من شركة الاتصالات السعودية، والتي تديرها ايريس كابيتال، الشركة الرائدة في مجال رأس المال المغامر المتخصصة في الاقتصاد الرقمي

هدف STC المشاريع هو للمساعدة في تمكين أصحاب المشاريع لإنشاء الرائدة في السوق والشركات المبتكرة في القطاع الرقمي على نطاق أوسع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وتركيا.

انجوس هو المسؤول عن استثمارات STC فينتشرز “في شركات مثل Careem، الشركة الرائدة على الطلب مزود النقل إقليميا، Compareit4me، موقع المقارنة المالية، وTransferTo، الشركة الرائدة عالميا في التحويلات المحمول.

يملك أنجوس أكثر من 15 أعوام من الخبرة في مجال الاستثمار وتمويل الشركات الاستشارية وتحديداً في قطاعات التكنولوجيا، الإعلام والاتصالات. وكان أنجوس مؤخراً مسؤولاً عن تأسيس وقيادة أنشطة رأس المال الاستثماري لشركة twofour54 التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبو ظبي مقراً لها (تابعة لهيئة المنطقة الإعلامية في أبو ظبي)،

ونجح بفرض اسمه بشكل معترف به في الدوائر الإقليمية لبداية ونمو رأس المال التمويلي، وهو مكلف بتوفير الدعم والتمويل المتخصص للقطاع وذلك للمساعدة في تطوير قاعدة المبادرة في الشرق الأوسط، في الإعلام الإلكتروني، الإعلام والترفيه. عمل أنجوس سابقاً في قسم المشاريع لدى “انجينيوس ميديا” وهي شركة تعمل في مجال استثمار وسائل الإعلام والأعمال الاستشارية مقرها في المملكة المتحدة، وتستهدف صفقات نمو رأس المال عبر قطاعات الإعلام/الرقمية ذات النطاق الواسع.

قبل ذلك عمل أنجوس مع “جينيسيس للاستثمارات”، وهو صندوق متخصص يوفر التمويل المبكر لشركات الإعلام في مرحلة نموها في المملكة المتحدة، كما عمل قبل ذلك في قطاع التكنولوجيا، الإعلام والإتصالات لدى شركة التدريب التمويل لآرثر أندرسن (ديلويت حديثاً)، حيث تدرب وتأهل أيضا كمحاسب قانوني. تخرج أنجوس من جامعة كامبريدج بتخصص دراسات شرقية/لغات حديثة، هو أيضاً عضو في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز.

طارق خوشحال

مدير الأسهم الخاصة ” الخبير كابيتال”

بدأ طارق خوشحال مسيرته المهنية في الملكية الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية. انضم إلى الخبير كابيتال في عام 2013 لدعم وقيادة فريق الملكية الخاصة.

طارق يشرف على تنفيذ استراتيجية الأسهم الخاصة للشركة بداية من عقد وتنفيذ الصفقات، وإدارة الاستثمارات في عدد من الصناعات. وهو عضو في مجلس إدارة الشركات التي تستثمر فيها “الإدارة واللجان التنفيذية” كما يتولى الإشراف على أنشطة ما بعد الاستحواذ.

طارق حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كيبيك، كندا، شهادة الماجستير في إدارة المشاريع من نفس الجامعة . كما حصل على زمالة من معهد المصرفيين الكندي. و حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية.

الشيخة نادية الدوسرى

الرئيس التنفيذى – شركة “السيل “

تقول الشيخة نادية الدوسرى “الحياة لا تمنح نجاحا على اللوحات الفضية” “، بل يتعين على السيدات العمل بجد وتحقيق إنجازاتهن الخاصة”.

نشأت نادية الدوسري في بيت خليجي مميز من أم بحرينية وأب سعودي يعمل في التجارة والصناعة ,بدأت حياتها المهنية مدير منطقة شركة آيفون التجميلية، التي كانت في ذلك الوقت تتطلع لتوسيع عملياتها في المملكة العربية السعودية. تمت ترقية الدوسري إلى مدير إقليمى خلال بضع سنوات فقط ، وفي عام 2000 انضمت إلى شركة الحديد والصلب التى يملكها زوجها . وعلمت الدوسرى على إعداد نماذج تدريبية للعمال بهدف تنمية وتطوير مهاراتهم الأساسية .فى عام 2003 تولت زمام الشركة إثر وفاة زوجها فى حادث أليم

مصطفى خريبة

الرئيس التنفيذي للعمليات، مجموعة أبوظبي المالية

يشغل مصطفى خريبة منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أبوظبي المالية (ADFG)، منذ تأسيس الشركة في عام 2011. وهو يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة بالأسواق الناشئة الرئيسية مثل دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا الشرقية، بالإضافة إلى المملكة المتحدة.

ويتولى خريبة إدارة العمليات والمخاطر والامتثال وتطوير الأعمال وشؤون التحكم في مجموعة أبوظبي المالية والشركات التابعة لها. كما أنه يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي كابيتال مانجمنت (ADCM)؛ والمدير التنفيذي في إنتجريتد ألترنيتيف فاينانس (IAF)؛ وسباديل ليميتد؛ ونورثاكر؛ وشركة إنجاز أوروبا الشرقية للتطوير العقاري؛ والمدير غير التنفيذي لقناص للاستثمار (QIL) .

وشغل مصطفى سابقاً العديد من المناصب الإدارية العليا في مجال الخدمات المالية والشركات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وكندا. وقبل انضمامه إلى مجموعة أبوظبي المالية (ADFG)، كان يشغل منصب نائب الرئيس للعمليات وإدارة المحافظ في “برينوكس” لإدارة الاستثمارات، الشركة المتخصصة في استثمارات الملكية الخاصة والتابعة لمجموعة ألمانية تتخذ من دبي مقراً لها. ويحمل مصطفى شهادة البكالوريوس من جامعة تورنتو، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أوهايو دومينيكان مع مرتبة الشرف بامتياز.

هنادي الصالح

رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي

تشغل السيدة هنادي الصالح حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي.تشرف على برنامج حوكمة الشركة مع الحفاظ على مصالح المستثمرين وأصحاب المصلحة .

قبل انضمامها إلى شركة أجيليتي، كانت السيدة هنادي رئيس الديون/رأس مال حقوق المساهمين في NBK Capital – Kuwait وعضو في مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن في قطر .

حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة Tufts.

هاني عناية

رئيس الاستثمارات في تقنية وعضو منتدب لصندوق تقنية الرياض

هاني لديه خبرة متنوعة وفريدة من نوعها عبر مختلف التخصصات. وهو رئيس الاستثمارات في تقنية والعضو المنتدب للصندوق تقنية الرياض بقيمة 120 مليون دولار .

هاني هو رئيس مؤسس وعضو بمجلس “كربونيكس” ، الفكرة التى نشأت عندما كان أستاذاً مساعداً في مدينة الملك عبد العزيز وأستاذ زائر في جامعة كاليفورنيا. ” كربونيكس” شركة ناشئة تهدف إلى إحداث ثورة في تكنولوجيا RF رقائق أشباه الموصلات التى تعتمد على الكربون للاتصال والأسواق العسكرية والدفاعية .

عمل أيضاً مديراً لمركز التميز لتكنولوجيا النانو في جامعة كاليفورنيا ومدينة الملك عبد العزيز خلال الفترة 2010-2014. أمضى الدكتور عناية أكثر من عامين مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كمدير استثمار التمويل المنظم مع التركيز على اشراكة القطاعين العام والخاص.

حصل الدكتور عناية على درجة البكالوريوس في علوم الفيزياء والدكتوراه بالهندسة الكهربائية من جامعة ولاية نورث كارولينا.

حصل الدكتور عناية على جائزة الأمير بندر بن سلطان للإنجازات الأكاديمية. وبالإضافة إلى ذلك، هو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (المالية الكبرى) من كلية وارتون للأعمال.

ريناتا جورج

مؤسس “فينتشرز كابيتليست “

ريناتا جورج مؤسس فينتشرز كابيتليست ” وهى مؤسسة غير ربحية لتمويل السيدات , رائدة أعمال , مهتمة بالنهوض بالمرأة وتقديم المشورة للسيدات فى قطاع رأس المال المخاطر والأسهم الخاصة. شاركت في إعداد دراسة عن رأس المال المغامر وريادة الأعمال .

ألبان نيفيوكس

المدير العام لمجموعة Advention Business

ألبان نيفيوكس هو المدير العام للمجموعة ورئيس ممارسات الملكية الخاصة في Advention Business Partners . وتشمل خبرته المهنية قبل منصبه الحالى ,خمسة عشر عاما في الاستشارات الاستراتيجية على نطاق دولي مع Bossard-Gemini للاستشارات ورولاند بيرجر للاستشارات الاستراتيجية .

ويشارك في الإدارة العليا للشركات الدولية الكبيرة وكذلك الشركات المتوسطة الحجم حيث يساهم فى رسم استراتيجية الشركات واستراتيجيات النمو وبرامج خلق القيمة وعمليات الدمج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات بعد الاندماج .

كما يعمل على نطاق واسع في صناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة وهو نشط في برامج تحسين أداء المحفظة واستراتيجيات الخروج.

وتشمل تجربة ألبان عدة قطاعات مثل الخدمات الاستهلاكية، وتجارة التجزئة والتوزيع، والأزياء والترف، والخدمات التجارية، والسفر والسياحة، والسلع والخدمات الصناعية، والاتصالات، والنقل / الخدمات اللوجستية، والمرافق والتكنولوجيا.

ألبان هو خريج من إسكب أوروبا (باريس كلية الدراسات العليا الأعمال)،( إيب باريس (معهد باريس للعلوم السياسية، والاقتصاد) ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دريكسل فيلادلفيا.

إحسان جواد

الشريك الإداري فى ” MEVP“

إحسان هو رائد أعمال فى مجال الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات مقره في دبي. بعد تأسيسه شركة زاويا و ونجاحه فى إطلاق طومسون رويترز في عام 2012، شارك في تأسيس شركة HoneyBee Tech Ventures، وهي حاضنة أعمال و شركة رأس مال مخاطر أسست أربعة مشاريع إنترنت للمستهلكين قبل دخول الإنترنت، عمل إحسان في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية أولا في ميريل لينش وبعد ذلك مع شرويدرز (سيتي جروب الآن)

إحسان حصل على درجة البكالوريوس من لندن والماجستير في الفيزياء من كلية إمبريال (المملكة المتحدة).

نضال أبوزكي

المؤسس والمدير العام لـ “أورينت بلانيت”

نضال أبوزكي هو المؤسس والمدير العام لـ “أورينت بلانيت” التي تعد إحدى أسرع شركات العلاقات العامة والتسويق والإستشارات المؤسسية نمواً في منطقة الشرق الأوسط، مدعومةً بمحفظة عالية المستوى من خدمات الاستشارات الاستراتيجية التي تلبي احتياجات قاعدة واسعة من العملاء في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعد أبوزكي أحد الشخصيات البارزة في ميدان الاستشارات الإدارية بما يتمتع به من خبرة طويلة تفوق 23 عاماً في تطوير خطط الاتصال المؤسسي وحملات التسويق الاستراتيجي وتقديم الخدمات الاستشارية للإدارات العليا لكبرى الشركات الرائدة من مختلف القطاعات الحيوية حول الاتصالات المؤسسية وتطوير الاستراتيجيات.

ويُعرف أبوزكي بخبرته الواسعة في مختلف حقول الإعلام والاتصالات التسويقية والاستشارات المؤسسية، والتي تتنوّع بين تطوير الرسائل الإعلامية وتعزيز حضور الشركات، وتخطيط الاتصالات الاستراتيجية، وإدارة السمعة، وإدارة المشاريع، وإدارة الأزمات، وإدارة القضايا، والتدريب الإعلامي، وتأهيل المتحدثين الرسميين والتدريب على مهارات العروض التقديمية. ويتميز أبوزكي كمدرب وخبير في الميدان الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما مكّنه من دفع مسيرة النجاح التي تقودها “أورينت بلانيت” عبر تقديم أفضل خدمات العلاقات العامة وأحدث الاستراتيجيات الإعلامية المصمّمة خصيصاً لتجسيد تطلعات العملاء من الهيئات الحكومية والشركات المحلية والإقليمية والدولية والشركات متعددة الجنسيات. وكان لأبوزكي الفضل في بناء كفاءات إعلامية مؤهلة وفق أعلى المعايير المهنية في دول الخليج العربي والمشرق العربي ومصر وشمال أفريقيا. كما قام بالإشراف على العديد من الدورات التدريبية وورش العمل حول مهارات التقديم والعلاقات العامة وغيرها من المهارات الإعلامية الموجّهة للرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين ورؤساء ومديري الشركات والفرق الإدارية لأبرز الشركات العالمية الرائدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

خالد تلهوني

شريك اداري – ومضة كابيتال



يعد خالد أحد أبرز المتخصصين بقطاع الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر ولديه مع خبرات متميزة في خلق القيمة المضافة وتحقيقها.

يمتلك خبرة فريدة فى مجال التفاوض وهيكلة وتنفيذ استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يركزبشكل خاص على الرقمية ” الديجيتال ” والألعاب، التجارة الإلكترونية، النشر، الرسوم المتحركة، الإنتاج التلفزيوني ووسائل الإعلام الاجتماعية. ولديه مهارات قوية في وضع الاستراتيجيات ,تطوير خطة الأعمال، وهيكلة الصفقات ، وآليات الحوكمة.

إدوينا كيلي

عضو مجلس إدارة مجموعة هيرميس للأسهم الخاصة

إدوينا كيلي هي مديرة في فريق الأسهم الخاصة في المجموعة المالية هيرميس وتتخصص في الاستثمارات الأوروبية للطاقة الشمسية والطاقة الشمسية، كجزء من منصة الطاقة فورتيكسرينوابل التى تقدر استثماراتها بنحو 1.3 مليار يورو مع قدرة صافية قدرها 822 ميجا وات من الرياح والاستثمارات الشمسية في أوروبا

وفي مجموعة هيرمس قادت إدوينا شراء محفظة طاقة شمسية 365 ميجاواط في المملكة المتحدة، وعملت على اقتناء حصة 49٪ في محفظة الرياح البرية 664 ميجاواط في فرنسا واسبانيا والبرتغال وبلجيكا.

انضمت إدوينا إلى هيرمس في عام 2015 من شركة ليتسورس للطاقة المتجددة، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير الطاقة الشمسية في أوروبا حيث كانت مسؤولة عن رفع الديون ومبيعات الأصول. وقد تمكنت من إدارة بيع أكثر من 1000 ميغاواط من أصول الطاقة الشمسية في المملكة المتحدة، ورفعت ديون تمويل المشاريع بما يزيد عن 1.3 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك إصدار سندات بقيمة 247 مليون جنيه إسترليني (أكبر سندات الطاقة المتجددة التي تم جمعها في أوروبا و إيج العالمية للطاقة الشمسية لعام 2015

طارق بن هندى

نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني



يشغل طارق حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المنتجات والاستشارات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، حيث شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي لإدارة أصول بنك الإمارات دبي الوطني.

يتمتع بخبرة تزيد عن 18 عاما، مع التركيز بشكل أساسي على إدارة الأصول، والاستثمارات الخاصة، والخدمات المصرفية الاستثمارية.وقبل توليه منصبه الحالي، شغل طارق العديد من الأدوار في بنك دبي التجاري، ومبادلة، وسيتي جروب، ودبي القابضة، وشركة دلتا للطيران، وشركة يو بي إس. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات العمل من كلية إمبريال كوليدج في لندن) المملكة المتحدة (، وكذلك درجة من جامعة كولومبيا) الولايات المتحدة الأمريكية (، وكلية لندن للأعمال) المملكة المتحدة.

إدريس الرفاعي

مؤسس ” فيتشر”

هو رجل أعمال متحمس بسوق التجزئة في الشرق الأوسط مع التقنيات والخدمات التي تركز على العملاء التي تمكن نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة. قام إدريس بتطوير وتحسين حلول تسليم الميل الأخير خصيصا لتلبية احتياجات ومتطلبات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط.

في عام 2012، أسس إدريس شركة فيتشر، التي كانت في السابق مينا 360، والتي تطورت لتصبح حلا سوقيا متكاملا، مدعوما بالتكنولوجيا، وشركات التجارة الإلكترونية، واللاعبين الإقليميين، وبائعي وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أطلقت فيتشر مؤخرا خدمة التسليم عند الطلب، وهو الأول من نوعه في المنطقة.

ريتشارد سونداردجي

الرئيس التنفيذي لـ” سوسيتيه جنرال” الشرق الأوسط

يشغل ريتشارد أيضا منصب الرئيس التنفيذى لـ”سوسيته جنرال – دبى ” . انضم ريتشارد إلى سوسيتيه جنرال في عام 1994. حتى عام 2002، قام ببناء خبرة بأسواق رأس المال في الأسهم من خلال مختلف المناصب العليا التي تغطي العملاء في فرنسا وجنوب شرق آسيا وشمال أوروبا.

وفي عام 2003، التحق بجمعية سوسيتيه جنرال لتقاسم السندات لرئاسة نشاط الإيداع الخاص بالبنك، الذي طوره وتوسع كمنصة رائدة في مختلف المنتجات والمناطق الجغرافية، مع التركيز بشكل خاص على عملات الأسواق الناشئة.

من عام 2009، كان ريتشاد رئيس أسواق رأس المال العالمية، وكما تولى الإشراف على منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لـ” سوسيتيه جنرال ” للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.

رامي بازي

الرئيس التنفيذي للاستثمار- سيدكو القابضة

انضم رامي إلى شركة سيدكو القابضة في عام 2015, بدأ الأستاذ رامي بازي مسيرته العملية مع رويال بنك أوف كندا ثم شركة ديلويت للاستشارات، بعدها مجموعة ليتات، وإنجازات كابيتال، حيث تولى المناصب التنفيذية العليا. كما أن رامي لديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة، فقد شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زبير ومسؤول عن الأنشطة الاستثمارية الإقليمية والدولية للمجموعة.

بازي حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة كونكورديا بكندا. وقد حصل أيضا على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من الجامعة اللبنانية الأميركية في لبنان. وهو محلل مالي معتمد ومدير محترف معتمد من قبل معهد مدراء الإدارة.