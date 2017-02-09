3 مليارات مساهمة “أدنيك” في اقتصاد أبوظبي

بلغت مساهمة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» في اقتصاد الإمارة العام الماضي 3 مليارات درهم كما استقطبت أكثر من 1.5 مليون زائر عبر استضافة 480 فعالية محلية ودولية بزيادة 30% مقارنة بـ 2015.

وأكدت الشركة في مؤتمر صحافي أمس بحضور حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي أن 2017 سيكون عاماً استثنائياً في إنجازات الشركة سواء على صعيد مساهمتها في اقتصاد أبوظبي أو عدد الزائرين لفعالياتها، مشيرة إلى أن العام الجاري سيشهد تنظيم 4 مؤتمرات عالمية أولها معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «أيدكس» الشهر الجاري.

محركات رئيسية

ونوهت نورة بنت محمد هلال الكعبي، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» في كلمة لها، بأن إمارة أبوظبي وضعت خطة طموحة منذ سنوات عدة لتطوير العديد من القطاعات الاقتصادية، ومن أبرزها قطاع سياحة الأعمال وقد بدأت ثمار الخطة تتجلى في النتائج والإنجازات المتميزة التي تمكنت أدنيك والمؤسسات الوطنية الأخرى من تحقيقها. لتكون بذلك أحد أبرز المحركات الرئيسية لدعم مستقبل القطاع الحيوي في الإمارة.

وأضافت: «نتطلع جميعاً لبذل المزيد من الجهد للتأكيد على مكانة أبوظبي كعاصمة لسياحة الأعمال في المنطقة، وذلك بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي وظفت كافة الإمكانات وسخرتها لخدمة هذا الهدف، حيث تتمتع الإمارة ببنية تحتية ومرافق عالمية المستوى، هذا بالإضافة لكونها تقع في منطقة حيوية تشهد تفاعلات وتحركات اقتصادية تدعم مسيرة النمو الاقتصادي في العالم».

نتائج مميزة

وأعرب حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها عن سعادته بالنتائج المتميزة التي استطاعت أدنيك تحقيقها في 2016 على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وأوضح أن مركزي أبوظبي الوطني للمعارض والعين للمؤتمرات، التابعين لـ«أدنيك» استضافا نحو 1.516 مليون زائر عبر استضافة 480 فعالية محلية ودولية في المراكز التابعة للشركة في الدولة بزيادة 30% مقارنة بـ 2015 وحققا قيمة مضافة لاقتصاد أبوظبي بلغت 3 مليارات درهم. وفسر الظاهري تراجع مساهمة الشركة في اقتصاد أبوظبي من 3.4 مليارات درهم 2015 مقابل 3 مليارات العام الماضي في ظل تقارب أعداد الزائرين، مشيراً إلى أن العام الماضي لم يشهد تنظيم معرض الدفاع الدولي آيدكس الذي يصل عدد زواره 101 ألف زائر كما حدث خلال دورة 2015 فضلاً عن أن نوعية الزائرين للمركز اختلفت العام الماضي، حيث لم تكن الغالبية من الزائرين من المنظمين للمعارض بل من الخبراء والمتخصصين في قطاعات معينة مثل الصحة وتجارة التجزئة.

نمو الفعاليات

وأشار الظاهري إلى ارتفاع عدد الفعاليات في المركزين العام المضي إلى 43 معرض في 2016 بزيادة 10% كما تم إقامة 15 معرضاً للمرة الأولى. وذكر أن عدد المؤتمرات المقامة ارتفعت لتصل إلى 22 مؤتمراً بزيادة 5 % في الفترة ذاتها، كما فازت الشركة بعطاءات استضافة ما يزيد على 12 مؤتمراً دولياً ومحلياً سيتم استضافتها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الأعوام المقبلة.

وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة الشركات التابعه لها أن أنشطة المجموعة في 2016 ساهمت في إيجاد ودعم نحو 16,844 وظيفة في مختلف القطاعات الاقتصادية المساندة بالإضافة إلى إشغال 528.639 ليلة فندقية والتي ارتفعت 27% مقارنة بـ 2015. ورداً عن سؤال حول توقعات 2017 قال الظاهري «العام الجاري سيكون عاماً استثنائياً في الإنجازات سواء على مستوى المساهمة الاقتصادية للشركة في اقتصاد أبوظبي أو عدد الزائرين، مشيراً إلى أن عام 2017 سيشهد تنظيم 4 مؤتمرات عالمية كبرى أولها معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2017» ومعرض ومؤتمر المهارات العالمية والمعرض العالمي للسكري بحضور 15 ألف مشارك ومعرض «أدبيك 2017».

توطين الكوادر

وأكد حميد الظاهري أن الشركة حققت إنجازاً كبيراً خلال العام الماضي في توطين كوادرها، مشيراً إلى أن أدنيك تمتلك مجموعة متميزة من الكوادر الإماراتية التي تقود مسيرة التطوير والتقدم في الشركة، وبلغت نسبة التوطين 60% العام الماضي مقارنة بـ 55% في 2015 في حين بلغت نسبة التوطين في المناصب العليا بالشركة 82%».

وحول مركز إكسل لندن التابع والمملوك بالكامل من قبل «أدنيك» أكد الظاهري أن المركز استضاف 367 فعالية مقارنة بـ 313 فعالية في 2015 كما استقبل 2.8 مليون زائر مع نهاية 2016.

توسعة

أطلقت «أدنيك» العام الماضي المرحلة الثانية من أعمال تطوير وتوسعة مرافق مركز العين للمؤتمرات التابع للشركة والتي سيتم افتتاحها العام الحالي. وقال حميد الظاهري إن مرحلة التطوير تشمل استحداث مركز متخصص للمؤتمرات بالإضافة إلى قاعات جديدة للاجتماعات والندوات بمساحة تقارب 1,000 متر مربع وصولاً لتطوير البنية التحتية لمرافق المركز الحالية لترتفع المساحة الإجمالية لمركز العين للمؤتمرات 8 % إلى 14 ألف متر مربع.