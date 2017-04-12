3 شركات تنضم لعقود الأسهم المستقبلية في ناسداك دبي

أضافت بورصة ناسداك دبي أسهم كل من بنك أبوظبي الوطني (NBAD) وسوق دبي المالي (DFM) ودبي للاستثمار (DIC) إلى سوق عقود الأسهم المستقبلية، ليرتفع بذلك عدد الشركات الإماراتية الرائدة والتي يجري تداول العقود المستقبلية على أسهمها إلى اثنتي عشر شركة.

وتتولى شركة شعاع كابيتال تقديم خدمات صناعة السوق المتعلقة بالعقود المستقبلية لأسهم الشركات الإضافية الثلاث، علماً أن الشركة تقدم خدمات صناعة السوق المتعلقة بجميع العقود المستقبلية منذ افتتاح السوق في 1 سبتمبر 2016. وقد تمت إضافة أسهم بنك أبوظبي الوطني وسوق دبي المالي ودبي للاستثمار إلى السوق في 2 أبريل 2017. ويعد بنك أبوظبي الوطني أكبر كيان مصرفي في الإمارات العربية المتحدة بعد عملية دمجه مع بنك الخليج الأول. وسيُطلق على الكيان المدمج اسم بنك أبوظبي الأول.