297.5 ملياراً إجمالي استثمارات البنوك في الإمارات

ارتفع إجمالي الاستثمارات المصرفية بالدولة إلى 297.5 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقابل 296.8 مليار درهم بنهاية أبريل ونحو 288.7 مليار درهم بنهاية 2016 و274.3 مليار درهم بنهاية مايو 2016 بارتفاع سنوي قيمته 23.2 مليار درهم بنسبة 8.5 % وبارتفاع 700 مليون درهم في مايو بنسبة 0.2 % وارتفاع قيمته 8.8 مليارات درهم بنسبة 3 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2017.

وأظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أن الاستثمارات من قبل البنوك العاملة بالدولة في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) ارتفعت إلى 190.3 مليار درهم مقابل 188.1 مليار درهم بنهاية أبريل بارتفاع شهري 1.2 % و186.1 مليار درهم نهاية 2016 بارتفاع في الأشهر الخمسة الأولى من 2017 بلغ 2.3 % ومقابل 170.1 مليار درهم بنهاية مايو 2016 بنمو سنوي 11.9 %.

ووفقاً للإحصاءات فإن البنوك خفضت مخصصاتها العامة إلى 29 مليار درهم مقابل 29.1 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي و28.8 مليار درهم في نهاية 2016 و27.1 مليار درهم بنهاية مايو 2016 بانخفاض بلغت قيمته نحو 100 مليون درهم في مايو 2017 بنسبة 0.3 % وارتفاع سنوي بلغت قيمته 1.9 مليار درهم بنسبة 7 % ورفعت البنوك مخصصات القروض غير المنتجة والفوائد المعلقة إلى 82.8 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 81.7 مليار درهم بنهاية أبريل و78.5 مليار درهم في نهاية عام 2016 و76.1 مليار درهم بنهاية مايو 2016 بارتفاع بلغت قيمته نحو 1.1 مليار درهم في مايو بنمو شهري نسبته 1.3 % وارتفاع سنوي بلغت قيمته 6.7 مليارات درهم بنسبة 8.8 % وزيادة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بقيمة 3.8 مليارات درهم بنسبة 4.8 %.

تعليقات

comments