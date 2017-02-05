288.4 مليار درهم ناتج دبي المحلي خلال 9 أشهر

سجل اقتصاد دبي نمواً حقيقياً 2.5 % خلال أول 9 أشهر من 2016 وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة 288.4 مليار درهم.

وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصا إن اقتصاد الإمارة حافظ على النمو الإيجابي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتباطؤ في معظم اقتصاديات الدول المتقدمة.

وأضاف إن معدل النمو المتحقق تجاوز العديد من الدول خلال 2016 بفضل المبادرات الاستراتيجية والسياسات الحكيمة التي تبنتها الحكومة لتنويع القاعدة الإنتاجية من خلال التركيز على تنمية القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالتجارة والسياحة والخدمات المالية واللوجستية إضافة إلى استمرار الإنفاق على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية كالتعليم».

وأوضح المهيري أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة حقق أعلى مساهمة في ناتج دبي واستحوذ على 26.8 % يليه النقل والتخزين بـ 12.8 % فيما احتل نشاط المالية والتأمين المرتبة الثالثة بـ 10.6 % يليه نشاط الصناعة التحويلية بمساهمة 9.9 %.