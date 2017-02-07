245 مليون برميل مبيعات “إينوك” في 2016

حققت مجموعة «إينوك» حجم مبيعات قياسية بلغت نحو 245 مليون/‏‏ برميل من المنتجات النفطية، بنسبة نمو وصلت إلى 9%خلال السنوات الخمس، رغم تحديات الوضع الاقتصادي العالمي. وناقش مجلس إدارة المجموعة خلال اجتماعه السنوي في الثاني من شهر فبراير، برئاسة سعيد محمد الطاير نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «إينوك»، أداء العمل لمجموعة شركات «إينوك» بما فيها «دراجون أويل» لعام 2016 ووافقت على خطط وميزانية عام 2017 المتوائمة مع التوجه الاستراتيجي للمجموعة.

وأوضح سعيد محمد الطاير: الإمارات تشهد نمواً اقتصادياً متصاعداً، فمن المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة بشكل متزايد، لذلك يجب على شركات النفط الوطنية التركيز على الاستثمار في المشاريع التي تمكن الدولة من تبوؤ دور إقليمي وعالمي ريادي في مجال الطاقة، وتساهم في توسيع نطاق الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز أمن الطاقة في الدولة. وأوضح سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: تدرك «إينوك» أن المرحلة الراهنة لسوق النفط والغاز العالمي تحتاج إلى تطوير الخطط التي تدعم توجهات الإمارات نحو تنويع مصادر الطاقة، والحفاظ على الدور الاستراتيجي الرائد للدولة كلاعب رئيس ومهم في سوق النفط والغاز العالمي.

وأضاف الفلاسي: المرحلة الراهنة والتي تتضمن زيادة الطلب على مصادر الطاقة وانخفاض أسعار النفط، تفرض علينا الالتزام باستراتيجية تتمحور حول تكامل سلسلة القيمة، وضبط رأس المال، وضمان الكفاءة التشغيلية، وهذا ما تتمتع به «إينوك»، من خلال السيولة النقدية ورأس المال القوي. وسنستمر بالتركيز على تنويع مصادر الدخل بالاستثمار في عمليات التنمية المستدامة، ».

استحواذ

وساهمت عملية الاستحواذ على شركة «دراغون أويل» في تحويل مجموعة «إينوك» إلى مجموعة غاز ونفط متكاملة. وناقش الاجتماع تطورات الأعمال وأبرز المشاريع الجديدة التي تعكس التزام المجموعة بترسيخ مكانتها الوطنية إذ إن الهدف الأول للمجموعة يبقى تلبية احتياجات دبي من الطاقة وتعزيز البنية التحتية كمشروع توسيع شبكة محطات التزود بالوقود في دبي والمخطط استكماله بحلول 2020، ويشمل ذلك أعمال التجديد بالمواقع الرئيسة في دبي وتشييد 54 موقعاً جديداً، كما يهدف إلى تعزيز وتنويع خدمات المجموعة.

مشاريع حيوية

أعلنت مجموعة «إينوك» أنها ستركِّز جهودها واستثماراتها في العمل على عدد من المشاريع الحيوية كمشروع توسعة مصفاة «إينوك» في جبل علي مع تعزيز القدرة الاستيعابية لمنشآت التخزين وزيادة المبيعات في أسواق الديزل ووقود الطائرات وغاز البترول المُسَال ضمن استراتيجية خمسية تتوافق و«خطة دبي 2021».