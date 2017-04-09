24 أبريل.. “أبوظبي الوطني” يناقش تغيير اسم البنك إلى “بنك أبوظبي الأول”

دعا “بنك أبوظبي الوطني” المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الاثنين 24 أبريل الجاري، على الساعة 4:30 مساءا، في مقر البنك الرئيسي، منطقة القرم، خلف منتزه خليفة، أبوظبي.

وأوضح البنك في بيان له على سوق أبوظبي، أن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن مراجعة مقترح مجلس الإدارة بتعديل اسم البنك إلى “بنك أبوظبي الأول”.

وأضاف أنه سيتم تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع هذا التعديل، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتغيير اسم البنك، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بهذا الشأن.

وأشار البنك إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العمومية، فإن الاجتماع الثاني سيعقد يوم الاثنين 1 مايو 2017.