228.3 خط محمول لكل 100 نسمة في الإمارات

ارتفعت نسبة انتشار الهاتف المحمول في الدولة خلال شهر مارس الماضي إلى 228.3 خطاً لكل 100 نسمة.

وذلك بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات التي تتولى عملية الإشراف على عمل القطاع. وجاءت الزيادة في نسبة انتشار الهاتف المحمول في الدولة بعدما سجل شهر مارس 2017 ارتفاعاً في عدد مشتركي الخدمة بأكثر من 132 ألف اشتراك جديد مقارنة مع فبراير، ما قفز بإجمالي عدد الاشتراكات التراكمي إلى 19.835 مليون اشتراك.

وتظهر إحصاءات الهيئة أن الزيادة الأكبر في عدد المشتركين جاءت خدمة الهاتف المحمول بنظام الدفع المسبق والذي كسب نحو 104 آلاف اشتراك جديد خلال شهر مارس الماضي في حين ارتفع عدد الاشتراكات في ذات الخدمة لكن بنظام الفاتورة بواقع 28 ألف اشتراك في الفترة نفسها.

ويعكس استمرار النمو في خدمة الهاتف المحمول وقطاع الاتصالات مدى التطور الذي شهدته الدولة في هذا الإطار خلال السنوات الماضية وفقاً لرأي خبراء في القطاع.

وكانت الدولة تبوأت المركز الأول على مستوى المنطقة العربية في دراسة مؤشر الجاهزية الشبكية لقطاع الاتصالات الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي عن 2016 والمركز الـ 26 على مستوى العالم من بين 139 دولة.