21 ملياراً التصرفات العقارية في دبي منذ بداية 2017

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي ما يقارب 21 مليار درهم منذ بداية العام الجاري 2017. وحسب تحليل البيان الاقتصادي، شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 6000 مبايعة بقيمة 13.14 مليار درهم، منها 2500 مبايعة للأراضي بقيمة 7.1 مليارات، و3500 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 6 مليارات.

في المقابل بلغت قيمة الرهون العقارية المسجلة في دبي منذ بداية 2017 نحو 7.8 مليارات درهم، مستحوذة على نحو 37% من إجمالي التصرفات العقارية.

وفي ما يخص يوم أمس حققت التصرفات 1.1 مليار درهم، بتسجيل 218 مبايعة بقيمة 731 مليون درهم، منها 48 مبايعة للأراضي بقيمة 458 مليون درهم و170 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 273 مليون درهم.

مرحلة جديدة

وأكد سلطان بطي بن مجرن، المدير العام للدائرة أن السوق العقاري في دبي يستعدّ لمرحلة جديدة من الزخم والصعود القوي، نظراً لوجود الكثير من العوامل الدافعة القوية التي تبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين. وأضاف أن النتائج القوية التي حققتها التصرفات العقارية في دبي بداية العام الجاري لم تكن مفاجئة وكانت متوقعة، وخصوصاً بالنظر إلى ما تحقق خلال الربع الأخير من 2016.

وأشار ابن مجرن إلى وجود إقبال عام على مختلف مناطق الإمارة، نظراً لتنوع المنتج العقاري المطروح. وأكد بن مجرنأن السوق العقاري في دبي، وصل إلى مرحلة النضج العقلاني والتعامل الحكيم، متوقعاً أن يكتسب السوق المزيد من الزخم هذا العام، وأن يشرع بموجة صاعدة جديدة من النمو المستدام، في ضوء استعدادات الإمارات لاستقبال «اكسبو 2020».