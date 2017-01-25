200 مليار دولار قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في قطاع النفط والغاز

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بلغت القيمة الإجمالية لعمليات الدمج والاستحواذ في قطاع النفط والغاز الأمريكي ما يقرب من 200 مليار دولار في عام 2016، بحسب ما ذكره تقرير جديد صادر عن شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز”.

وأوضح التقرير أن إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ انخفض هامشياً بنسبة 0.2% إلى 195.7 مليار دولار خلال عام 2016، مقارنة مع مستواها في عام 2015.

وبالنسبة للربع الأخير من العام الماضي، بلغت القيمة الإجمالية لأنشطة الاندماج والاستحواذ 29.1 مليار دولار كان أهمها صفقة اندماج وحدة النفط والغاز التابعة لـ”جنرال إلكتريك” مع “بيكر هيوز”، والذي نتج عنها ثاني أكبر شركة لخدمات الحقول النفطية في العالم.

وبلغ إجمالي صفقات قطاع نقل النفط الخام والذي يشمل شركات خطوط الأنابيب والنقل والتخزين 84 مليار دولار تشمل اندماج “سونوكو” و”ترانسفير بارتنرز” الذي اقتربت قيمته من 20 مليار دولار.

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Tags:الاستحواذالدمجصفقات
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امل صبرى

امل صبرى

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