2.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.3 مليار درهم خلال أسبوع حيث شهدت الدائرة تسجيل 700 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم، منها 403 مبايعات للأراضي بقيمة 700 مليون درهم و297 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 400 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 143 مليون درهم في منطقة أم هرير الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وقد تصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري، وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

مناطق

وقد تصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.2 مليار درهم منها 85 رهون أراضٍ بقيمة مليار درهم و181 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 382 مليون درهم، وأخرى في منطقة أم هرير الثانية بقيمة 143 مليون درهم.

تصرفات أمس

وفيما يتعلق بالتصرفات العقارية ليوم أمس فقد سجلت أكثر من 306 ملايين درهم. حيث شهدت الدائرة تسجيل 104 مبايعات بقيمة 209 ملايين درهم، منها 57 مبايعة للأراضي بقيمة 130 مليون درهم و47 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 79 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 75 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة.

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