2.13 تريليون أصول المصارف الاماراتية %

سجل إجمالي أصول المصارف الوطنية ارتفاعاً بنسبة 2.3 % خلال الشهور السبعة الأولى من 2016 ونمواً شهرياً بنسبة 0.3 % فيما سجل ارتفاعاً سنوياً بلغ 5.9 % وبلغ تريليونين و135.8 مليار درهم بنهاية يوليو، مقابل تريليونين و129.5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضيين، وتريليونين و88.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وأضافت البنوك الوطنية البالغ عددها 23 بنكاً أصولاً جديدة بقيمة 6.3 مليارات درهم خلال يوليو، وتم تسجيل زيادة بلغت 47 مليار درهم خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.

أما أصول المصارف الأجنبية العاملة في الدولة والبالغ عددها 35 مصرفاً فقد سجلت انخفاضاً 2.4 % خلال الشهور السبعة الأولى بتراجع سنوي 4.8 % وانخفاضاً شهرياً بنسبة 2.3 % وبلغت 380 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 389 مليار درهم بنهاية يونيو الماضيين و389.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

تفاصيل نوعية

ووفقاً للمؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف (وطنية وأجنبية) لشهر يوليو 2016 التي أصدرها المصرف المركزي أمس، فإن إجمالي الائتمان المصرفي المقدم من البنوك الوطنية بلغ تريليوناً و336.4 مليار درهم بنهاية يوليو، مقابل تريليون و336.5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضيين، بانخفاض شهري طفيف، ومقابل تريليون و275.7 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 4.8 % في الشهور السبعة الأولى 2016.

الائتمان المصرفي

وأوضحت أن إجمالي الائتمان المصرفي المقدم من البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بلغ 203.8 مليارات درهم بنهاية يوليو مقابل 206.9 مليارات درهم بنهاية يونيو الماضيين بانخفاض شهري 1.5 %، ومقابل 217.8 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 2.7 % في الشهور السبعة الأولى 2016.

وأظهرت الإحصاءات أن حجم استثمارات البنوك الوطنية في الأسهم ارتفعت إلى 12.9 مليار درهم مقابل 12.8 مليار درهم بنهاية يونيو و13.5 مليار درهم بنهاية 2015 بارتفاع شهري 100 مليون درهم بنمو 0.8 %، وانخفاض خلال الشهور السبعة الماضية 4.4 %، فيما لم تستثمر البنوك الأجنبية في الأسهم منذ أكثر من 20 شهراً.

موضحةً أن حجم القروض المصرفية للأفراد الممنوحة من البنوك الوطنية بلغ 309 مليارات درهم بنهاية يوليو مقابل 307.1 مليارات درهم بنهاية يونيو الماضيين بنمو شهري 0.6 %، ومقابل 295.1 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 4.7 %.

وأوضحت أن حجم القروض المصرفية للأفراد المقدمة من البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بلغ 34.6 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 34.8 مليار درهم بنهاية يونيو الماضيين بانخفاض شهري 0.6 %، ومقابل 35.6 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 2.8 %.

وأظهرت المؤشرات المصرفية أن إجمالي الائتمان الممنوح للحكومة من البنوك الوطنية بلغ 162.9 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 162.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضيين بنمو شهري 0.3 % ومقابل 158.9 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 2.5 % في الشهور السبعة الأولى من 2016.

فيما بلغ إجمالي الائتمان الممنوح للحكومة من البنوك الأجنبية العاملة في الدولة 7 مليارات درهم مقابل 6.2 مليارات درهم بنهاية يونيو بارتفاع شهري 12.9 %، ومقابل 7.7 مليارات درهم بنهاية 2015 بانخفاض 9.1 %.

وأوضحت أن إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من البنوك الوطنية بلغ 906.8 مليارات درهم بنهاية يوليو مقابل 904.4 مليارات درهم بنهاية يونيو الماضيين بنمو شهري 0.3 %، ومقابل 870.3 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 4.2 %.

فيما بلغ إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من البنوك الأجنبية العاملة في الدولة 145 مليار درهم مقابل 147.2 مليار درهم بنهاية يونيو بانخفاض شهري 1.5 %، ومقابل 148.2 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 2.2 %.

الائتمان التجاري

وأشارت إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع التجاري والصناعي من البنوك الوطنية بلغ 597.8 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 597.3 مليار درهم بنهاية يونيو الماضيين بنمو شهري 0.1 %، ومقابل 575.2 ملياراً بنهاية 2015 بنمو 3.9 %.

فيما بلغ إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع التجاري والصناعي من البنوك الأجنبية العاملة في الدولة 110.4 مليارات درهم مقابل 112.4 مليار درهم بنهاية يونيو بانخفاض شهري 1.8 %، ومقابل 112.6 مليار بنهاية 2015 بانخفاض 2%.

ووفقاً للمؤشرات المصرفية فإن إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك الوطنية بلغ تريليوناً و272.4 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل تريليون و276.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضيين بانخفاض شهري 0.3 %، ومقابل تريليون و250.4 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 1.8 % في الشهور السبعة الأولى 2016.

فيما بلغ إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 213.6 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 216.6 مليار درهم بنهاية يونيو الماضيين بانخفاض شهري 1.4 %، ومقابل 221.2 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 3.4 %.

ودائع المقيمين

وأوضحت أن إجمالي ودائع المقيمين لدى البنوك الوطنية بلغ تريليوناً و141 مليار درهم مقابل تريليون و144.8 مليار بانخفاض شهري 0.3 % ومقابل تريليون و121.7 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 1.7 % في الشهور السبعة الأولى من 2016 .

فيما بلغ إجمالي ودائع المقيمين لدى البنوك الأجنبية العاملة في الدولة 174.2 مليار درهم مقابل 171.1 مليار درهم بنهاية يونيو بارتفاع شهري 1.8 % ومقابل 187.4 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 2.4 %.

وأظهرت المؤشرات المصرفية أن إجمالي الودائع الحكومية لدى البنوك الوطنية بلغ 171.5 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 184.7 مليار درهم بنهاية يونيو بانخفاض شهري 7.1 % ومقابل 155.6 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 10.2 % فيما بلغ إجمالي الودائع الحكومية لدى البنوك الأجنبية العاملة في الدولة 1.5 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 1.2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضيين بارتفاع شهري 25 % ومقابل 1.8 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 16.7 % في الشهور الستة الأولى من 2016.

121.9 مليار درهم القروض الشخصية الإسلامية

أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن البنوك الإسلامية العاملة في الدولة قدمت قروضاً شخصية بقيمة 121.9 مليار درهم حتى نهاية يوليو 2016 مستحوذة على 35.5 % من إجمالي القروض الشخصية البالغة 343.6 مليار درهم، فيما قدمت البنوك التقليدية بحدود 221.7 ملياراً تعادل 64.5 %.

ووفقاً للإحصاءات ارتفعت أصول المصارف الإسلامية بنهاية يوليو الماضي إلى 494.5 مليار درهم، فيما بلغت أصول البنوك التقليدية تريليونين و21 مليار درهم بنمو شهري 0.3 % للإسلامية وتراجع بلغ 0.2 % للتقليدية مقارنة بشهر يونيو الماضي الذي سجل أصولا بقيمة 493 مليار درهم للمصارف الإسلامية وتريليونين و25.5 مليار درهم.

وأشارت إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك الإسلامية لكافة القطاعات بلغ بنهاية يوليو الماضي 327.6 مليار درهم مقابل تريليون و212.6 مليار درهم قدمتها البنوك التقليدية بنمو شهري 0.4 % لصالح البنوك الإسلامية وتراجع شهري 0.4 % للبنوك التقليدية، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك الإسلامية بنهاية يوليو 57.4 مليار درهم مقابل استثمارات بلغت 218.7 مليار درهم للبنوك التقليدية بنمو 2.3 % للإسلامية ودون تغيير للبنوك التقليدية.

وأظهرت الإحصاءات أن قيمة الودائع التي اجتذبتها المصارف الإسلامية حتى نهاية يوليو الماضي بلغت 347.3 مليار درهم مقابل ودائع بقيمة تريليون 138.7 مليار للبنوك التقليدية.

ودائع القطاع العام

ووفقاً للمؤشرات المصرفية فإن إجمالي ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) لدى البنوك الوطنية بلغ 155.2 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 154.5 مليار درهم بنهاية يونيو بارتفاع شهري 0.5 % ومقابل 181.5 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 14.5 % .

فيما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام لدى البنوك الأجنبية العاملة في الدولة 9.1 مليارات درهم مقابل 7 مليارات درهم بنهاية يونيو بارتفاع شهري 30 % ومقابل 9.3 مليارات درهم بنهاية 2015 بانخفاض 2.2 %.

وأوضحت أن إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الوطنية بلغ 794.9 مليار درهم مقابل 787.6 مليار درهم بنهاية يونيو بارتفاع شهري 0.9 %، ومقابل 760.9 مليار درهم بنهاية 2015 بارتفاع 4.5 % في الشهور السبعة الأولى من 2016.

فيما بلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الأجنبية العاملة في الدولة 158 مليار درهم مقابل 157.7 مليار درهم بنهاية يونيو بارتفاع شهري 0.2 %، ومقابل 162.9 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 3 %.

المخصصات الخاصة

أشارت البيانات إلى أن إجمالي المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة لدى البنوك الوطنية بلغ 58.5 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 57.7 مليار درهم بنهاية يونيو الماضيين بارتفاع شهري 1.4% ومقابل 55.7 مليار درهم بنهاية 2015 بارتفاع 5 % في الشهور السبعة الأولى من 2016 .

فيما بلغ إجمالي المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة لدى البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 18.2 مليار درهم مقابل 17.9 مليار درهم بارتفاع شهري 1.4 % ومقابل 16.7 مليار درهم بنهاية 2015 بارتفاع 9 %.