19.45 ملياراً معدل الإيداع النقدي في “المركزي” شهرياً

أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أن المعدل الشهري لقيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي بلغ خلال العام الحالي 19.45 مليار درهم، فيما بلغ متوسط الإيداع اليومي 648.19 مليون درهم. مقابل معدل شهري خلال الربع الأول من عام 2016 بلغ نحو 19.68 مليار درهم بمتوسط إيداع يومي 656.07 مليون درهم.

ووفقا للإحصاءات فإن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 58.34 مليار درهم منها 58 مليارا و309.97 ملايين درهم ورقية و 27.08 مليون درهم معدنية مقابل 59.05 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2016 منها 59 مليارا و34.77 مليون درهم ورقية و 47.82 مليون درهم معدنية فقفزت قيمة الإيداعات النقدية في شهر مارس الماضي مرتفعة إلى 19.5 مليار درهم منها 19 مليارا و487.28 مليون درهم ورقية و10.195 ملايين درهم معدنية مقابل 17.85 مليار درهم في فبراير الماضي منها 17 مليارا و852.99 مليون درهم ورقية و20.99 مليار درهم في يناير الماضي منها 20 مليارا و978.26 مليون درهم ورقية و 8.33 ملايين درهم معدنية.

المبالغ المسحوبة

وأشارت الإحصاءات إلى أن المعدل الشهري لقيمة المبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف المركزي خلال الفترة المنقضية من العام الحالي بلغ 20.31 مليار درهم فيما بلغ المتوسط اليومي للمبالغ المسحوبة 676.85 مليون درهم مقابل معدل شهري خلال الفترة نفسها من عام 2016 بلغ نحو 19.54 مليار درهم بمتوسط سحب يومي 662.26 مليون درهم.

وأوضحت الإحصاءات أن قيمة المبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف المركزي بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 60.92 مليار درهم منها 60 مليارا و880.59 مليون درهم ورقية و 35.71 مليون درهم معدنية مقابل 62.73 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2016 منها 62 مليارا و705.35 ملايين درهم ورقية و 27.04 مليون درهم معدنية فبلغت قيمة السحوبات في شهر مارس الماضي 22.09 مليار درهم منها 22 مليارا و72.82 مليون درهم ورقية و 12.37 مليون درهم معدنية مقابل 23.66 مليار درهم في مارس 2016 منها 23 مليارا و652.23 مليون درهم ورقية و 6.7 ملايين درهم معدنية 18.16 مليار درهم خلال فبراير الماضي منها 18 مليارا و147.14 مليون درهم ورقية و 11.17 مليون درهم معدنية و 9.72 ملايين درهم معدنية و20.67 مليار درهم في يناير الماضي منها 20 مليارا و660.64 مليون درهم ورقية و 12.28 مليون درهم معدنية.

تحويلات «العملاء»

من ناحية ثانية أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة تحويلات «العملاء» المصرفيين التي نفذت عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية قفزت مرتفعة إلى 262.1 مليار درهم في مارس 2017 مقابل 240.91 مليار درهم في مارس 2016 بارتفاع كبير بلغ مقداره 21.19 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 8.8 % ومقابل 207.42 مليارات درهم في فبراير الماضي بارتفاع شهري قياسي بلغ 54.68 مليار درهم بنسبة 26.36 %.

وأظهرت الإحصاءات أن قيمة التحويلات «البنكية» الخاصة بالمصارف التي نفذت عبر النظام بلغت 580.12 مليار درهم في مارس 2017 مقابل 646.62 مليار درهم في مارس 2016 ومقابل 587.04 مليار درهم في فبراير الماضي.

ووفقا للإحصاءات التي أعلنها المصرف المركزي فإن التحويلات «البنكية» التي تمت عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «تشكل النسبة الأكبر بواقع يفوق 69 %من إجمالي التحويلات الشهرية عبر النظام فيما تشكل التحويلات الخاصة بالعملاء بقية التحويلات.

متغيرات شهرية

وفيما يتعلق بالمتغيرات الشهرية أوضحت الإحصاءات أن قيمة تحويلات «العملاء» المصرفيين التي نفذت عبر النظام بلغت 223.25 مليار درهم في يناير 2016 وانخفضت إلى 209.75 مليارات درهم في فبراير ثم ارتفعت في شهر مارس إلى 240.91 مليار درهم وواصلت الارتفاع في أبريل إلى 244.51 مليار درهم وبلغت 238.11 مليار درهم في مايو و 231.05 مليار درهم في يونيو ثم انخفضت في شهر يوليو إلى 194.6 مليار درهم وبلغت في شهر أغسطس 227.65 مليار درهم ثم بلغت في شهر سبتمبر 195.26 مليار درهم وارتفعت خلال شهر أكتوبر وبلغت قيمتها 207.74 مليارات درهم وواصلت ارتفاعها القوي وبلغت 227.91 مليار درهم بنهاية نوفمبر وقفزت مرتفعة إلى 252.35 مليار درهم في شهر ديسمبر2016.

التطورات الشهرية للتحويلات البنكية

أظهرت الإحصاءات أن قيمة التحويلات «البنكية» التي نفذت عبر النظام بلغت قيمتها 545.99 مليار درهم في يناير 2016 وارتفعت إلى 624.14 مليار درهم في فبراير ثم ارتفعت في شهر مارس إلى 646.62 مليار درهم وانخفضت في أبريل إلى 618.61 مليار درهم وبلغت 613.48 مليار درهم في مايو ثم ارتفعت إلى 664.76 مليار درهم في يونيو ثم انخفضت في شهر يوليو إلى 512.78 مليار درهم ثم سجلت ارتفاعا قياسيا في شهر أغسطس إلى 668.79 مليار درهم وانخفضت خلال سبتمبر إلى 540.25 مليار درهم وعاودت الارتفاع إلى 589.61 مليار درهم في شهر أكتوبر ثم انخفضت مجددا إلى 558.66 مليار درهم في شهر نوفمبر وبلغت 553.44 مليار درهم في شهر ديسمبر2016.

إحصاءات

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي إلى أن التحويلات الخاصة بالبنوك «البنكية» التي نفذت عبر النظام بلغت قيمتها نحو 6.5 تريليونات درهم في 2015 مكتملا في حين بلغت تحويلات «العملاء» المصرفيين خلال العام نفسه التي نفذت عبر النظام نحو 2.6 تريليون درهم.