19.02 ملياراً أرباح مصارف أبوظبي الوطنية

حققت البنوك الوطنية في أبوظبي أرباحاً صافية تُقدّر بـ19.02 مليار درهم في 2016، مقابل 19.97 ملياراً في 2015 بانخفاض 4.76 %.

وأكد مصرفيون أن مصارف أبوظبي الوطنية حققت نتائج جيدة في ظل الآثار التي ما زالت بنوك عالمية كبرى تعانيها، من جراء انخفاض النفط الذي أثر سلباً في العديد من القطاعات الاقتصادية، ومن بينها القطاع المصرفي وأسواق المال في العديد من دول العالم. وتصدر «الخليج الأول» قائمة بنوك أبوظبي من حيث الأرباح الأرباح الصافية التي حققها بواقع 6.03 مليارات درهم العام الماضي بنمو 0.3 %، يليه «أبوظبي الوطني» بـ5.3 مليارات درهم بارتفاع 1.2 %.

وجاء «أبوظبي التجاري» مجدداً في المركز الثالث بواقع 4.16 مليارات درهم وبانخفاض 16 % مقابل 4.93 مليارات خلال 2015، تلاه «أبوظبي الإسلامي» بأرباح 1.95 مليار بنمو 10.4% مقابل 1.93 مليار في 2015، ثم «الاتحاد الوطني» بـ1.58 مليار بانخفاض 15 % عن 2015.