19 % نمو تدفّق السياحة الهندية إلى رأس الخيمة في 2016

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن ارتفاع السوق الهندي بنسبة 19% في فنادق الإمارة بين يناير ونوفمبر 2016 مقارنة مع نفس الفترة من 2015.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «تووي إنديا المحدودة»، إحدى شركات السفر السياحي الرائدة في الهند لترويج الإمارة في السوق الهندي بتسليط الضوء على مواقع الجذب التي تتمتع بها رأس الخيمة وتعزيز وعي السائح الهندي بمقوماتها السياحية المتميزة.

وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أنه بموجب الاتفاقية تتولى «تووي إنديا» الترويج لإمارة رأس الخيمة من خلال تقديم برامج الرحلات المخصصة والترويج الموجه عبر الموقع الإلكتروني للإمارة، فضلاً عن تنظيم مجموعة من الأنشطة والحملات الترويجية لافتاً إلى أن السوق الهندي يشكل أحد أهم أسواق السياحة الوافدة إلى الإمارة ولذلك إننا نركز على تعزيز الجهود الرامية لتعزيز الوعي حول ما توفره الإمارة للزوار القادمين من الهند.

وأشار إلى تعزيز العلاقات مع شركائنا الرئيسيين في القطاعين العام والخاص في إرساء الأسس لإحراز النجاح وتحقيق انطلاقة قوية خلال العام الجديد ولا شك أن إبرام شراكة مع وكالة سياحة شهيرة مثل وكالة «تووي إنديا» تعد انطلاقة رائعة بالنسبة لنا ونحن نتطلع قدماً لاستضافة المزيد من السياح الهنود مستقبلاً.

وأكد فيشال سنها الرئيس التنفيذي لوكالة «تووي إنديا» أن رأس الخيمة تتجه بسرعة لتصبح إحدى الوجهات السياحية المفضلة بالنسبة للسياح الهنود من جميع الأعمار ولذلك سنركز على توفير عروض الجذب المتميزة والترويج المتواصل لهذه الوجهة بالاعتماد على مزيج ملائم من القنوات الإعلامية.