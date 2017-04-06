18 إلى 24 شهرا المدى الزمني لتوحيد أعمال الكيان المصرفي

أعلن “بنك أبوظبي الوطني” (بنك أبوظبي الأول)، أن عملية توحيد جميع الأعمال الناتجة عن صفقة الإندماج مع بنك الخليج الأول والتي دخلت حيز التنفيذ في 02 أبريل الجاري تحتاج إلى مدة تتراوح ما بين 18 و 24 شهرا لإستكمالها بشكل نهائي في العام 2019 وذلك حسب استراتيجية العمل التي وضعت من قبل الإدارة المكلفة بذلك.

وشملت خارطة الطريق الخاصة بتوحيد الأعمال في الكيان المصرفي الجديد العديد من الخطوات، منها توحيد الأنظمة الإلكترونية للكيان بالإضافة الى إعادة توزيع للكادر الوظيفي على نحو ينسجم مع التطورات التي حدثت وضبط الهيكل التنظيمي للعمل بشكل عام.

وقد وصل عدد أفرع البنك الجديد 171 فرعا منها 125 في دولة الامارات و46 فرعا في العديد من دول العالم، فيما بلغ عدد أجهزة الصرافي الآلي للبنك الجديد 669 جهازا في دولة الامارات وبقية الفروع التابعة خارج الدولة .

ودعا البنك الجمعية العمومية للاجتماع في 24 أبريل الجاري من أجل الموافقة على تغيير اسم البنك إلى “بنك أبوظبي الأول” والذي يحتاج إلى قرار خاص منها تمهيدا لإستكمال أخذ الموافقات من الجهات المعنية