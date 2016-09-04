159 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات دبي منذ بداية العام

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي ــ من عمليات بيع ورهن و” إجارة منتهية بالتملك ” ــ 159 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي لنحو 39 ألف عملية.

وأظهر تقرير إحصائي أصدرته دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم .. أن أشهر الصيف الثلاثة ” يونيو ويوليو وأغسطس ” من العام الحالي كانت نشطة للغاية إذ بلغ إجمالي عدد التصرفات خلالها 15 ألفا و 493 تصرفا بقيمة إجمالية تجاوزت 60.5 مليار درهم.

وأفاد أن تصرفات المبايعات سجلت 28 ألفا و 77 عملية بقيمة 71 مليار درهم لتستحوذ على نسبة 46 في المائة تلتها تصرفات الرهون التي سجلت ثمانية آلاف و 482 عملية بقيمة 66 مليار درهم بنسبة 42 في المائة من إجمالي قيمة التصرفات بينما كانت حصة التصرفات الأخرى 13 في المائة بتسجيلها ألفين و 279 تصرفا بلغت قيمتها حوالي 20.5 مليار درهم.

وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تصريح صحفي له اليوم .. إن التصرفات العقارية في دبي منذ مطلع العام تكشف عن نمو مستدام يزداد زخما شهرا بعد شهر الأمر الذي يؤكد أن التصحيح في السوق المحلي كان إيجابيا للغاية.

وأشار إلى أنه بالرغم من حالة الهدوء المعتادة التي تتسم بها أشهر الصيف عموما إلا أن هذا الفصل من العام الحالي أبدى نشاطا ملحوظا عكسته المعطيات والأرقام الواردة في التقرير.

واكد ابن مجرن أن سوق دبي يشتمل على كثير من عوامل القوة التي تساعده على تسجيل موجة صاعدة جديدة تتعاظم حدتها مع إطلاق كثير من مشاريع البنية التحتية التي أعلنت الحكومة عنها.

وأضاف أن الاستعدادات التي تجري على قدم وساق من قبل الحكومة وكبار المطورين يظل العامل الأبرز لإطلاق كثير من المشاريع العملاقة وذلك من أجل استقبال الحدث التسويقي الأكبر من نوعه في العالم وهو “إكسبو 2020 دبي”.

وأوضح التقرير أن تصرفات الأراضي سجلت في الشهور الثمانية الماضية 10 آلاف و 54 عملية بقيمة 115 مليار درهم كانت قيمة الرهون منها 58.5 مليار درهم تحققت من ثلاثة آلاف و 128 تصرفا بينما وصلت قيمة المبايعات إلى 38 مليار درهم من ستة آلاف و 341 تصرفا فيما بلغت قيمة التصرفات الأخرى نحو 18 مليار درهم.

وسجلت سوق دبي ألفين و 479 تصرفا للمباني بقيمة سبعة مليارات درهم للمبايعات والرهون والتصرفات الأخرى بينما بلغت تصرفات الوحدات السكنية 26 ألفا و 305 تصرفات من جميع الأنواع بقيمة 37 مليار درهم.

وجاء في التقرير أن مناطق سيح شعيب وحدائق الشيخ محمد بن راشد والحبية الثالثة و” اليفرة 3 و اليفرة 2 ” احتلت قائمة أعلى خمس مناطق في إجراءات بيع الأراضي وعند النظر إلى رهون الأراضي تظهر خمس مناطق أخرى وهي الثنية الخامسة والحبية الثالثة ووادي ” الصفا 6 ” و” وادي الصفا 5 ” والثنية الرابعة.

وحلت منطقة الخليج التجاري في المرتبة الأولى على فئة بيع الوحدات تلاها كل من مرسى دبي وبرج خليفة وجبل علي الأولى وورسان الأولى أما في فئة رهن الوحدات فجاءت منطقة مرسى دبي في المقدمة تلتها الثنية الخامسة والخليج التجاري وبرج خليفة ومعيصم الأولى وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تصرفات بيع المباني وكانت الثنية الرابعة في طليعة مناطق دبي لرهن المباني.