157.8 مليار درهم قيمة تجارة أبوظبي غير النفطية خلال الـ 11 شهر

بلغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية خلال الاحدى عشر شهرا الأولى من العام الماضي نحو 157.8 مليار درهم، وذلك وفق تقرير أصدره ”إحصاء أبوظبي”.
وسجلت الصادرات غير النفطية انخفاضا بنسبة 5.7 % لتصل قيمتها نحو 26.21 مليارات درهم خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، والتي بلغت آن ذاك 27.8 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الواردات 109.855 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 21.72 مليار درهم.
التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الـ11 شهرا الأولى 2016 (مليار درهم)
نوع التجارة
11 أشهر 2015
11 أشهر 2016
التغير
الصادرات غير النفطية
27.80
26.21
(5.7 %)
الواردات
109.19
109.85
+ 0.6 %
إعادة التصدير
17.26
21.72
25.8 %
الإجمالي
154.25
157.77
2.3 %
الواردات من السلع في أبوظبي خلال الـ11 شهرا الأولى 2016
القيمة (مليار درهم)
اللوازم الصناعية
37.89
معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها
30.62
سلع انتاجية (عدا معدات النقل)
28.36
سلع استهلاكية غ.م.م
6.70
الأغذية والمشروبات
5.78
وقود وزيوت التشحيم
0.40
سلع غ.م.م
0.07
أكبر الدول الموردة لأبوظبي خلال الـ 11 شهرا الأولى 2016
الترتيب
البلد
القيمة (مليار درهم)
1
الولايات المتحدة الأمريكية
20.60
2
السعودية
10.69
3
اليابان
8.30
4
كوريا الجنوبية
7.11
5
الصين
6.68