157.8 مليار درهم قيمة تجارة أبوظبي غير النفطية خلال الـ 11 شهر

بلغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية خلال الاحدى عشر شهرا الأولى من العام الماضي نحو 157.8 مليار درهم، وذلك وفق تقرير أصدره ”إحصاء أبوظبي”.

وسجلت الصادرات غير النفطية انخفاضا بنسبة 5.7 % لتصل قيمتها نحو 26.21 مليارات درهم خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، والتي بلغت آن ذاك 27.8 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الواردات 109.855 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 21.72 مليار درهم.

التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الـ11 شهرا الأولى 2016 (مليار درهم) نوع التجارة 11 أشهر 2015 11 أشهر 2016 التغير الصادرات غير النفطية 27.80 26.21 (5.7 %) الواردات 109.19 109.85 + 0.6 % إعادة التصدير 17.26 21.72 25.8 % الإجمالي 154.25 157.77 2.3 %

وتصدرت اللوازم الصناعية أهم البضائع في واردات أبوظبي بقيمة 37.89 مليار درهم، تلاها معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها بـ 30.62 مليار درهم، ثم السلع الانتاجية بقيمة 28.36 مليار درهم، كما يتضح أدناه:

الواردات من السلع في أبوظبي خلال الـ11 شهرا الأولى 2016 القيمة (مليار درهم) اللوازم الصناعية 37.89 معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها 30.62 سلع انتاجية (عدا معدات النقل) 28.36 سلع استهلاكية غ.م.م 6.70 الأغذية والمشروبات 5.78 وقود وزيوت التشحيم 0.40 سلع غ.م.م 0.07

أما على صعيد الواردات الغير نفطية من السلع لإمارة أبوظبي، فجاءت الولايات المتحدة في صدارة الدول بـ 20.60 مليار درهم، بينما احتلت السعودية المركز الأول عربيا والثاني عالميا بـ 10.69 مليار درهم، كما في الجدول التالي: