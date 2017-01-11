13.34 مليون زائر إلى دبي في 11 شهراً

ارتفعت حركة السياحة الوافدة إلى دبي خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2016 لتصل الى 13.34 مليون زائر بنمو 3.89% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2015 الذي وصل فيها عدد الزوار إلى 12.84 مليون زائر بحسب إحصائيات صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وفقاً للإحصاءات الرسمية فقد ارتفع متوسط نسب الإشغال خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي لتصل إلى 78% بنمو 1% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015، الأمر الذي يأتي على الرغم من دخول العديد من المشاريع الفندقية من مختلف الفئات إلى الخدمة.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاع الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي لتصل إلى 101.5 ألف غرفة فندقية مقارنة مع 97.366 ألف غرفة خلال نفس الفترة من العام 2015، بإضافة 4136 غرفة جديدة للسوق، وبنمو قدره 4%.