124 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات

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ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2016 بنسبة 8.24 %، ليصل إلى 124.35 مليون مسافر مقارنة بـ114.88 مليون مسافر في 2015، بحسب بيانات صدرت عن مركز الشيخ زايد للمراقبة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني.

وأشارت البيانات إلى أن عدد مسافري الترانزيت وصل إلى 64.197 مليون مسافر بحصة 51.62 % من مجمل عدد مستخدمي مطارات الدولة، في حين وصل عدد القادمين إلى 30.57 مليون مسافر والمغادرين إلى 29.59 مليون مسافر.

وأظهرت البيانات أن شهر أغسطس يعتبر أنشط شهور العام من حيث عدد المسافرين، مسجلاً 10.70 ملايين مسافر، بينما سجل شهر ديسمبر 10.42 ملايين مسافر، ثم شهر يناير 9.82 ملايين مسافر، حيث تعتبر هذه الشهور الأكثر ازدحاماً خلال العام.

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Tags:الاماراتمسافرينمطارات
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