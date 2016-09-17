12.1 مليار درهم استثمارات عقارية بالشارقة في النصف الأول

قفزت منطقة جويزع في الشارقة إلى المركز الأول في المعاملات العقارية خلال شهر يوليو/‏‏تموز الماضي، محققة أكثر من 43 معاملة بيع مقارنة مع 10 معاملات بيع في شهر يونيو/‏‏حزيران الماضي، في إشارة لزيادة اهتمام المستثمرين بالمنطقة تجاوباً مع خطط متوقعة لمشاريع تجارية وصناعية، بحسب بيانات التقارير الشهرية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

واظهر تقرير شهر يوليو/‏‏تموز 2016 أن منطقة الخان حققت 42 معاملة بيع عقاري خلال الشهر نفسه لتحل في المركز الثاني، وجاءت منطقة النهدة في المركز الثالث محققة 26 معاملة بيع، فيما جاءت منطقة الصجعة بصناعية الشارقة في المركز الرابع ب22 معاملة بيع، تلتها منطقة عرقوب الصناعية ب15 معاملة بيع، ومنطقة المجاز3 بنحو 14 معاملة بيع، ومنطقة مويلح التجارية ب9 معاملات بيع.

وكشفت بيانات التقارير الشهرية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن تحقيق استقرار في حجم التداولات العقارية خلال شهر يوليو/‏‏تموز، مسجلاً 250 معاملة بيع بمناطق مدينة الشارقة وضواحيها.

تعليقات

comments