119 مليون مسافر عبر مطارات الامارات بنمو 7%

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مطار دبي

ارتفعت حركة المسافرين عبر مطارات ”دبي الدولي” و ”أبوظبي الدولي” و”الشارقة الدولي” بنسبة 7% خلال العام الماضي، لتصل إلى 119.18 مليون مسافر، مقارنة مع 111.34 مليون مسافر في عام 2015.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المطارات الثلاثة، ارتفاع حركة الطائرات خلال العام الماضي بنسبة 2.36% ليصل إلى 666.25 ألف حركة مقارنة بـ 650.92 ألف حركة في عام 2015، في حين بقي حجم الشحن الجوي 3.57 ملايين طن نفسه في عام 2015.

واحتفظ مطار دبي الدولي على مركزه كأضخم مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الثالث على التوالي.

 كما تصدر القائمة بين مطارات الامارات بـ 83.6 مليون مسافر خلال العام الماضي، يليه مطار أبوظبي الدولي بـ 24.5 مليون مسافر، ثم مطار الشارقة الدولي بـ 11 مليون مسافر.

مطار دبي الدولي ــ 2016

2015

2016

التغير

عدد المسافرين  (مليون)

78.0

83.6

+ 7 %

عدد الرحلات (ألف رحلة)

406.7

418.2

+ 3 %

حجم الشحن (مليون طن)

2.5

2.6

+ 3 %

مطار أبوظبي الدولي ــ 2016

عدد المسافرين  (مليون)

23.3

24.5

+ 5 %

عدد الرحلات (ألف رحلة)

172.8

172.7

(0.06 %)

حجم الشحن (ألف طن)

827.4

799.9

(% 3)

مطار الشارقة الدولي ــ 2016

عدد المسافرين  (مليون)

10.03

11

+ 10 %

عدد الرحلات (ألف رحلة)

71.4

75.9

+ 6 %

حجم الشحن (ألف طن)

240

180.9

(25%)

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Tags:الاماراتطيرانمسافريين
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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