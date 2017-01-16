10.8 مليون إجمالى حركة المسافرين عبر مطار الكويت خلال 2016

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية أن احصائية إدارة جوازات المطار لعام 2016 أشارت إلى أن إجمالي حركة المسافرين عبر إدارة جوازات المطار بلغت 10848550 شخصا للمغادرين والقادمين.

واضافت ان حركة الدخول للكويتيين بلغت 1884888 قادما، بينما بلغت حركة الخروج 1887753 مغادرا، ومن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغت حركة الدخول 337340 قادما، وحركة الخروج 337432 مغادرا، لافتة إلى أن عدد باقي الجنسيات بلغت 3253291 قادما و3147846 مغادرا.

وأشارت إلى أن التأشيرات الصادرة من إدارة جوازات المطار بلغت 216529 تأشيرة، كما تم كشف بصمة الإبعاد لعدد 696 شخصا، وضبط 224 من المزورين بإدارة جوازات المطار، وضبط 164 شخصا يحملون جوازات سفر لا تخصهم.

وكان عدد المضبوطين بجهاز البصمة، وتم السماح لهم بالدخول بعد إحضار كتاب، 114 شخصا، بإدارة جوازات المطار، كما تم إعادة 2744 شخصا من حيث أتوا، إضافة إلى إحالة 1123 شخصا الى الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة، وكذلك إحالة 255 إلى الادارة المركزية، و180 مواطنا إلى جهات الاختصاص، وضبط 97 شخصا ممنوعين من دخول البلاد.

وناشدت الادارة العامة لأمن المطار جميع المسافرين ضرورة التعاون مع رجال الأمن في منفذ المطار، من أجل تسهيل اجراءات السفر.