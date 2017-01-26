1.52 مليار درهم عمولات الوساطة العقارية في دبي

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في أحدث تقرير لها عن نشاط الوسطاء والمكاتب العقارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 أن الوسطاء والمكاتب العقارية العاملة في الإمارة نجحوا في تحقيق دخل عالٍ بلغ 1.52 مليار درهم من العمولات من خلال إبرام 32,93 ألف إجراء في إطار الخدمات التي يقومون بها للجمع بين شركات التطوير العقاري والمشترين من شتى أنحاء العالم.

وأظهر التقرير أن إجمالي عدد الوسطاء النشطين وصل إلى 5933 وسيطاً وهناك 2285 مكتباً مسجلاً في قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك حتى نهاية 2016. واحتل مواطنو الدولة المرتبة الأولى من حيث عدد الوسطاء وتمكنت الجنسية الهندية من تحقيق التفوق في هذا النشاط لتأتي في المرتبة الثانية وتلتها الجنسية الباكستانية.

وقال يوسف الهاشمي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: يلعب الوسطاء والمكاتب العقارية دوراً بالغ الأهمية في الترويج للسوق العقارية بدبي. وحرصت الدائرة على تقنين هذا النشاط من خلال إصدار الضوابط والتشريعات التي تضمن الحقوق للجميع، إضافة إلى استحداث الكثير من الدورات التدريبية التي تساعدهم على أداء أعمالهم بكفاءة عالية وشفافية تامة، إلى جانب تقديم خدماتهم للمتعاملين والقدرة على الإجابة عن كافة استفساراتهم.

وجاء في قائمة الجنسيات الأكثر نشاطاً بريطانيا ومصر وروسيا ولبنان والفلبين والأردن على التوالي. وأظهر التقرير أيضاً وجود نشاط مرتفع للمرأة كوسيط عقاري في السوق، إذ بلغ عدد النساء اللواتي يعملن في هذا المجال 1946 امرأة مقارنة مع الرجال البالغ عددهم 3987، أي أنهن استحوذن على نسبة جيدة بلغت قرابة 33%، وبلغت نسبة الرجال 67% من إجمالي العدد الكلي للوسطاء.

واختتم الهاشمي بالقول: حجم نشاط الوسطاء العقاريين في دبي يعتبر مرآة حقيقية لنشاط السوق العقاري المحلي. وبفضل البيئة الحافزة، استقطب السوق أعداداً كبيرة من الوسطاء.