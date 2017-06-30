1.5 تريليون درهم ناتج الإمارات في 2017

توقعت مؤسسة بيزنس مونيتور انترناشونال تسارع وتيرة نمو اقتصاد دولة الإمارات اعتبارا من العام الجاري وحتى عام 2019، ليرتفع من 2.2% في 2016 إلى 2.8% في 2017 وإلى 3.3% العامين المقبلين، في ظل توقعات تحسن أسعار النفط، واستمرار الأداء القوي للقطاعات غير النفطية.

وقدرت المؤسسة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات خلال العام الجاري بنحو 1.5 تريليون درهم، متوقعة ارتفاعه إلى 1.59 تريليون درهم في عام 2018 وإلى 1.69 تريليون درهم عام 2019، وذلك بالتزامن مع ارتفاع نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.8 ألف دولار في العام الجاري وإلى 42.5 ألف دولار في العام المقبل وإلى 44.27 ألف دولار في 2019.

وتوقعت المؤسسة في تقريرها لشهر يوليو 2017، أن يبدأ اقتصاد دبي اعتباراً من العام الجاري مرحلة جديدة من النمو المتسارع، مدعوماً بالتجهيزات الجارية لاستضافة إكسبو 2020 دبي، والانتعاش المتواصل في قطاعات السياحة والإنشاءات والخدمات اللوجستية.

وقالت المؤسسة، إنه بالمقارنة بالنمو المقدر للناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال العام 2016 والذي جاء بحدود 2.2% وفقاً لتقديرات بيزنس مونيتور، فإنها تتوقع أن يرتفع هذا النمو إلى 2.8% خلال العام الجاري وإلى نمو أقوى في عام 2018 بحدود 3.3%، مشيرة إلى أن بيانات الربع الأخير من العام الماضي أظهرت نمواً بحدود 2.5%.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه على الرغم من عدم تأثير اقتصاد دبي بشكل مباشر بقطاع النفط، إلا أن تراجعه المستمر كان له أثر ملحوظ على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والإنفاق الحكومي في هذا الدول والذي قاد بدوره إلى تراجع الإنفاق على السفر والسياحة، لافتاً إلى أنه وفي ظل توقع تحسن متوسط سعر خام برنت خلال العام الجاري ليصل إلى 57 دولاراً للبرميل مقارنة مع 45 دولاراً في العام الماضي، من شأنه أن يكون له تأثير إيجابي على الإنفاق في دول المنطقة مجدداً.

وقالت الوكالة، إن توقعاتها بشأن النمو الجيد لاقتصاد دبي في 2017، أكدتها نتائج المسح الشهري لمؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي، وتقويم أداء أنشطة الأعمال في الإمارة بشكل شهري، والذي سجل ارتفاعاً قوياً في شهر مارس الماضي ليصل إلى 56.2 نقطة مقارنة مع 52.5 نقطة في شهر فبراير، في حين ارتفع متوسط الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 56.7 نقطة، مسجلا أعلى مستوى له منذ الربع الأول في 2015.

وتوقعت أن يشكل قطاع السياحة أحد المحركات الرئيسة للنمو خلال العام 2017، منوهة بارتفاع أعداد الزوار خلال أول شهرين من العام الجاري ليصل إلى 3 ملايين زائر بنمو قدره 12.3% عن الفترة المماثلة من العام 2016.

وقالت المؤسسة، إن تحسن أسعار النفط خلال العام الجاري والمقبل سيشجع السياح من دول المنطقة على الإنفاق السفر مرة أخرى، لتواصل دولة الإمارات استفادتها من مقوماتها السياحة وسمعتها كواحدة من أكثر الوجهات استقراراً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عند مقارنتها بوجهات سياحية أخرى في المنطقة، مشيرة إلى أن النمو السياحي المتوقع سيسهم كذلك في تعزيز أداء مبيعات التجزئة التي تستحوذ السياح الروس والصينيين على 5% منها.

وأفادت الوكالة، بأن توقعاتها للقطاع السياحي في دبي لا ترتكز فقط على النمو في أعداد السياح بل تتوقع كذلك انتعاشاً ملحوظاً في استثمارات البنية التحتية ذات الصلة بالقطاع السياحي والتي سيكون لها دور كبير في التوسع الاقتصادي بالإمارة خلال الأعوام العديدة المقبلة، فالفرص الإنشائية المرتبطة باستضافة دبي لاكسبو 2020 في ارتفاع مستمر، حيث تم ترسية نحو 47 عقداً بقيمة 3 مليارات دولار لمشاريع في موقع اكسبو خلال العام 2017، فضلاً عن الاستثمارات الأخرى في قطاع الضيافة والمشاريع الاستثمارية الأخرى.

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