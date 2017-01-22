1.4 مليار درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي

قفزت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات واجراءات بيع ورهن و”إجارة منتهية بالتملك” في دبي اليوم إلى 1382 مليون درهم منها 1212 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة حوالي /170/ مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن الدائرة سجلت اليوم 245 مبايعة منها 36 لأراض بقيمة 810 ملايين درهم، و209 مبايعات لشقق وفيلات بقيمة 402 مليون درهم.

وتقدمت “حدائق الشيخ محمد بن راشد” على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 109 ملايين درهم فمنطقة “وادي الصفا 7” بتسجيلها خمس مبايعات قيمتها 22 مليون درهم.

و كان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعتين في منطقة “الروية” بمبلغ 277 مليون درهم لكل منهما بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم في منطقة “مرسى دبي” تلتها مبايعة بمبلغ سبعة ملايين درهم في منطقة “برج خليفة” .

وتصدرت ” الخيران الأولى” المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 40 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم تلتها منطقة “الوصل” بتسجيلها 27 مبايعة بمبلغ 75 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة اليوم تسجيل رهون بقيمة 170 مليون درهم منها 24 لأراض بمبلغ 103 ملايين درهم، و45 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 67 مليون درهم كان أهمها في منطقة “ند الحمر” بقيمة 45 مليون درهم وأخرى في منطقة “نخلة جميرا” بقيمة 10 ملايين درهم.