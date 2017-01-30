1.38 مليار درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات واجراءات بيع ورهن و”إجارة منتهية بالتملك” في دبي اليوم 1.38 مليار مليون درهم منها 1.03 مليار درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة حوالي 349 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن الدائرة سجلت اليوم 307 مبايعات منها 21 لأراض بقيمة 109ملايين درهم و286 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 920 مليون درهم.

وتقدمت “حدائق الشيخ محمد بن راشد” على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 17 مليون درهم فمنطقة “اليفرة 3” بتسجيلها مبايعتين قيمتها 3 ملايين درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 21 مليون درهم في منطقة “وادي العمرودي” تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة “السطوة”.

بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة “برج خليفة” تلتها مبايعة بمبلغ 5 ملايين درهم في منطقة “الوصل” .

وتصدرت “الخيران الأولى” المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 57 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم تلتها منطقة “جبل علي الأولى” بتسجيلها 38 مبايعة بمبلغ 36 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة اليوم تسجيل رهون بقيمة 349 مليون درهم منها 23 لأراض بمبلغ 178 مليون درهم و48 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 171 مليون درهم كان أهمها في منطقة “وادي الصفا 7” بقيمة 119 مليون درهم وأخرى في منطقة “ند حصة” بقيمة 41 مليون درهم.