1.3 مليار درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات واجراءات بيع ورهن و”إجارة منتهية بالتملك” في دبي اليوم نحو 1.3 مليار درهم منها 876 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة حوالي 433 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن الدائرة سجلت اليوم 328 مبايعة منها 82 لأراض بقيمة 479 مليون درهم و246 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 397 مليون درهم.

وتقدمت “وادي الصفا 3” على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 104 ملايين درهم فمنطقة “حدائق الشيخ محمد بن راشد” بتسجيلها 14 مبايعة قيمتها 58 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 139 مليون درهم في منطقة “نخلة جميرا” تلتها مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة “وادي الصفا 3” بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعتين بقيمة خمسة ملايين درهم في منطقة “برج خليفة”.

وتصدرت “اليلايس 2” المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 37 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم تلتها منطقة “برج خليفة” بتسجيلها 33 مبايعة بمبلغ 104 ملايين درهم.

كما شهدت الدائرة اليوم تسجيل رهون بقيمة 433 مليون درهم منها 22 لأراض بمبلغ 185 مليون درهم و63 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 248 مليون درهم كان أهمها في منطقة “الثنية الخامسة” بقيمة 155 مليون درهم وأخرى في منطقة “الرفاعة” بقيمة 55 مليون درهم.

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