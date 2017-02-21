1.17 مليار دولار استثمارات بقطاع السياحة العمانى بحلول 2026

توقعات بارتفاع معدلات الإشغال الفندقي في سلطنة عُمان بنسبة 3٪ هذا العام

معرض سوق السفر العربي يسلط الضوء على مختلف جوانب قطاع السياحة في سلطنة عُمان

يشهد قطاع السياحة والضيافة في سلطنة عُمان نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للاستثمارات في هذا القطاع إلى 1.17 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2026 وذلك وفق بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي.

ومن المقرر أن تشارك العديد من الجهات والشركات العُمانية في فعاليات معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2017) في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 24-27 أبريل القادم بهدف استعراض أبرز مشاريع البنية التحتية السياحية والفنادق الجديدة. وقد استقبلت سلطنة عُمان أكثر من 2.5 مليون زائر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2016 بزيادة بلغت 15٪ على أساس سنوي.

وبهذا السياق قال سيمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العربي: “إنه من الطبيعي أن تكون سلطنة عٌمان وجهة مفضلة للسياح، وقد تم اختيارها في الآونة الأخيرة كواحدة من أفضل 10 دول للزيارة في عام 2017 من قبل العديد من الوسائل الإعلامية في مختلف أنحاء العالم. حيث تتميز السلطنة بمزيج رائع من

الثقافة والتاريخ والمغامرة للمسافرين، ومن المقرر أن تفتتح حديقة مجرات عُمان الترفيهية البالغ تكلفتها 120 مليون دولار أبوابها العام الحالي بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الخيارات المتاحة للعائلات”.

وقام فريق من شركة “ريد ترافيل اكزيبشنز” الجهة المنظمة للمعرض بزيارة العاصمة مسقط للقاء مجموعة من أبرز اللاعبين الرئيسيين والمشاركين في المعرض بهدف تعزيز التواصل والاطلاع على الفرص المتاحة.

ومن المتوقع أن ترتفع المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة في سلطنة عُمان إلى 785 مليون دولار بحلول عام 2026 وفق بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي.

كما أشار تقرير صادر عن “كولييرز انترناشيونال” أنه ورغم أن البلاد تواجه منافسة كبيرة مع العديد من الوجهات الشعبية في المنطقة إلا أنها نجحت بترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة على الصعيد الثقافي والتراثي.

وارتفع عدد الغرف الفندقية في السلطنة بمقدار 2022 غرفة في عام 2016 لتلبية الزيادة المتوقعة في حجم الطلب. وذلك رغم انخفاض معدلات الإشغال بنسبة 11٪ خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تتعافى بنسبة 3٪ خلال العام 2017.

ومن المتوقع أن يستضيف مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض الذي جرى افتتاحه مؤخراً 28 معرضاً خلال العام الحالي، وأن يشهد السوق انتعاشاً طفيفاً ليصل معدل الإشغال الفندقي المتوقع عند نسبة 58٪.

كما شهدت سلطنة عُمان ارتفاعاً في عدد المسافرين القادمين في المطارات بنسبة 17٪ حتى نهاية ديسمبر 2016، وسيتم افتتاح المحطة الجديدة في مطار مسقط الدولي هذا العام لتصل السعة الإجمالية إلى أكثر من 12 مليون مسافر سنوياً. وتبلغ السعة الحالية لمطار صلالة الدولي مليون مسافر سنوياً مع قدرته على

استقبال ستة ملايين شخص. كما توجد ستة مطارات في مرحلة التخطيط أو البناء بما في ذلك المطار الجديد في رأس الحد.

وأضاف سيمون برس قائلاً: “يواصل قطاع السياحة في سلطنة عُمان نموه ويقدم مجموعة من الخيارات المتنوعة لتلبية مختلف احتياجات المسافرين. ويعتبر مفهوم تجارب السياحة المميزة الذي سيتم تسليط الضوء عليه خلال معرض سوق السفر العربي 2017 عنصراً أساسياً لتجربة السياحة في السلطنة”.

وتشمل قائمة العارضين المشاركين من سلطنة عُمان في المعرض هذا العام: منتجع وسبا سيكس سينسيز زيغي باي، وفندق قصر البستان ريتز كارلتون، ومنتجع أنانتارا الجبل الأخضر، وفندق كمبنسكي مسقط، ومنتجع وسبا شانغريلا بر الجصة، وفندق انتركونتيننتال مسقط.