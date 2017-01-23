1.1 مليار درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات واجراءات بيع ورهن و”إجارة منتهية بالتملك” في دبي اليوم نحو 1.1 مليار درهم منها 731 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة حوالي 369 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن الدائرة سجلت اليوم 218 مبايعة منها 48 لأراض بقيمة 458 مليون درهم و170 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 273 مليون درهم.

وتقدمت “حدائق الشيخ محمد بن راشد” على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم فمنطقة “البرشاء جنوب الرابعة” بتسجيلها أربع مبايعات قيمتها 106 ملايين درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 136 مليون درهم في منطقة “المركز التجارى الاولى” تلتها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة “البرشاء جنوب الرابعة” بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعتين في منطقة “الوصل بقيمة خمسة ملايين درهم لكل منهما.

وتصدرت “وادي الصفا 3” المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 46 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم تلتها منطقة “اليلايس 2” بتسجيلها 18 مبايعة بمبلغ 23 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة اليوم تسجيل رهون بقيمة 369 مليون درهم منها 14 لأراض بمبلغ 323 مليون درهم و43 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 46 مليون درهم كان أهمها في منطقة “النهدة الأولى” بقيمة 146 مليون درهم وأخرى في منطقة “الرفاعة” بقيمة 130 مليون درهم.