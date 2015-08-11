1.1 تريليون ريال احتياطيات حكومية لدى “ساما”

بلغت قيمة ودائع واحتياطيات الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بنهاية شهر يونيو الماضي 1.1 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.12 تريليون ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري، بتراجع نسبته 1%، ما يعادل 11.3 مليار ريال.

كما تراجعت قيمتها بنسبة 25%، ما يعادل 353.5 مليار ريال على أساس سنوي، بعد أن كانت 1.47 تريليون ريال بنهاية شهر يونيو من العام الماضي، وبنسبة تراجع 22% منذ بداية العام، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي عند 1.41 تريليون ريال، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.

ووفقا لبيانات لمؤسسة النقد السعودية فقد جاء التراجع في احتياطيات وودائع الحكومة لدى مؤسسة النقد على أساس شهري، بسبب تراجع “مخصصات المشاريع الحكومية” بنسبة 2%، ما يعادل نحو 9.6 مليار ريال، حيث بلغت قيمته بنهاية يونيو نحو 374.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 384.5 مليار ريال بنهاية مايو، ومقارنة بـ133.6 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الماضي.

وتراجع أيضا بند “جاري الحكومة” بنسبة 1 في المئة بما يعادل نحو 568 مليون ريال خلال يونيو مقارنة بشهر مايو من العام الجاري.

وبلغت قيمته بنهاية يونيو 69.8 مليار ريال مقارنة بنحو 70.3 مليار ريال بنهاية شهر مايو، ومقارنة بـ488.5 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الماضي.

وتراجع “احتياطي الدولة” لدى مؤسسة النقد بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المئة بقيمة 1.1 مليار ريال لتتراجع إلى 659.3 مليار ريال بنهاية شهر حزيران من العام الجاري مقارنة بـ660.5 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو، ومقارنة بـ851.8 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الماضي، أي بفارق سنوي يصل إلى نحو 192.5 مليار ريال.

من جانب آخر، بلغت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي بنهاية شهر يونيو من العام الجاري 2572 مليار ريال مقارنة بـ2599 مليار ريال بنهاية مايو من العام الجاري ومقارنة بـ2799 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الماضي، حسبما أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي.

ويرجع سبب تراجع الودائع إلى زيادة الإنفاق العام وتراجع أسعار النفط، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 90% من الإيرادات العامة للسعودية، حيث تصدر 10.3 مليون برميل يوميا.

وهبطت أسعار النفط من نحو 115 دولاراً للبرميل منذ يونيو العام الماضي، إلى 46 دولارا فقط للبرميل في يناير الماضي.