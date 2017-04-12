1.04 مليار درهم أرباح “دبي الإسلامي” في الربع الأول

أعلن بنك دبي الإسلامي، نتائجه المالية عن أدائه خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 1.042 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4 % مقابل 1.001 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدخل إلى 2.378 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13 % مقابل 2.102 مليار درهم في الفترة المقابلة، وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية إلى 1.804 مليار درهم، بزيادة قدرها 7 % مقابل 1.690 مليار درهم حققها البنك في الفترة نفسها من عام 2016.

ووصلت خسائر انخفاض القيمة إلى 169 مليون درهم مقابل 118 مليون درهم في المدة المقابلة، كما انخفض معدل التكلفة إلى الدخل إلى 32.8 % مقارنة مع 33.7 % في الفترة نفسها من العام الماضي، ووصل صافي هامش الدخل التمويلي إلى 3.16 % مقارنة مع 3.26 % في الفترة نفسها من 2016. ونما صافي الموجودات التمويلية إلى 121.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6 % مقابل 114.9 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وارتفعت استثمارات الصكوك إلى 24.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 4 % مقابل 23.4 مليار درهم نهاية 2016، وبلغ إجمالي الموجودات 186.9 مليار درهم بزيادة نسبتها 7 % مقابل 174.9 مليار درهم في نهاية العام المنقضي.

الموجودات

وواصلت الموجودات غير العاملة مسار انخفاضها إلى 3.7 % بتحسن مقابل 3.9 % في نهاية العام الماضي، كما تحسن معدل تغطية المخصصات ليبلغ 118 % مقابل 117 % بنهاية 2016، ووصلت التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة الآن إلى 160 %، مقابل 158 % في نهاية العام المنصرم. كما بلغت ودائع المتعاملين 137.2 مليار درهم مقابل 122.3 مليار درهم في نهاية 2016، بزيادة نسبتها 12 %، وشكلت الودائع الجارية والتوفير نسبة 37 % من إجمالي قاعدة الودائع، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 88 %.

في حين بقيت نسبة كفاية رأس المال قوية لتبلغ نسبة 16.5 %، مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب عند 12 %، وسجلت نسبة كفاية رأس المال من الشق الأول 16.1 %، مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب عند 8 %.

كما حافظت عوائد المساهمين على قوتها، بما يتماشى مع التوجه الخاص للبنك العام الجاري، إذ وصلت الأرباح لكل سهم إلى 0.16 درهم في الربع الأول من 2017، واستقرّ معدل العوائد على الموجودات عند نسبة 2.34 % بنهاية الربع المنقضي، فضلاً عن استقرار معدل العوائد على الملكية عند نسبة 18.0 %.