‫موديز تتوقع تباطؤ النمو في دول الخليج خلال عامي 2017 و 2018‬

توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني استمرار ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج في عامي 2017 و2018 ليصل إلى 1.6 % في المتوسط، مع استمرار الضغوط المالية والإصلاحات الهيكلية.

وأضافت “موديز” في تقرير حديث لها، أنها تتوقع انخفاض عجز المالية إلى 7.5 % و 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2017 و2018 على التوالي، من 8.8 % في عام 2016.

وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 0.7 % مع استمرار العجز المالي، ومواصلة المملكة لإصدار الديون والسحب من الاحتياطيات لمواجهة العجز.

وأشار إلى أن السعودية والبحرين سوف تسجلان أكبر زيادة في الديون بين عام 2016 و2018، لترتفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ14%.

ورجحت “موديز” أن تسجل دولة الإمارات عجزا أقل بنسبة تتراوح بين 3 % إلى 4 % خلال 2017، مع تراجع في أعباء الدين بدعم من الاحتياطيات الحكومية.