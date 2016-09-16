​”مدينة الملك عبد الله ​”​​​​ و”دبي لاند”​ في قائمة أغلى مشروعات التشييد في العالم

احتلت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية المركز الرابع في قائمة موقع “frecked” لأغلى مشروعات التشييد في العالم وجاءت “دبي لاند” في المركز الخامس.

ضمت القائمة أيضا مدينة “سونغدو” الكورية الجنوبية وقطارات كاليفورنيا السريعة ومطار “كانساي” الياباني ومشروع “بيج ديج” بمدينة بوسطن الأمريكية.

10- نفق المانش

المانش نفق للسكك الحديدية بطول 50.5 كيلومتر تحت الماء ويربط بين “فولكستون” في بريطانيا و”كوكيل” في شمال فرنسا تحت القنال الإنجليزي في مضيق “دوفر”.

أكبر عمق للقناة تحت الماء يبلغ 76.2 متر ولا تزيد سرعة القطارات على 160 كيلومترا في الساعة.

تعود فكرة المشروع إلى عام 1902، وبعد الكثير من الاقتراحات بدأ العمل في عام 1988 بنحو 15 ألف عامل، وبلغت تكلفة التشييد في ذلك الوقت 22.4 مليار دولار، وقد افتتح في عام 1994.

9- مشروع “بيج ديج” في بوسطن

يعرف المشروع رسميا باسم “Central Artery or Tunnel Project” ويربط بين الكثير من الطرق السريعة في مدينة بوسطن الأمريكية.

هدف المشروع هو تحويل مسار طريق Central Artery الرئيسي ليسير تحت المدينة إلى نفق “توماس بي. أونيل” الذي يمتد لمسافة 5.6 كيلو متر.

كان من المقرر افتتاح المشروع في عام 1998 لكنه تأخر حتى عام 2007، وبلغت تكلفته الإجمالية 23.1 مليار دولار.

8- مطار “كانساي” الدولي في اليابان

يقع مطار “كانساي” في جزيرة صناعية بخليج “أوساكا” الياباني وتبلغ تكلفته التقديرية 29 مليار دولار.

صمم المطار المعماري الإيطالي “رينزو بيانو” ليكون مركزا مهما لشركة الخطوط الجوية اليابانية وشركتي “نيبون” و”نيبون كارجو” للطيران، وقد افتتح في عام 1994 ليخفف الضغط عن مطار أوساكا الدولي.

بدء العمل في المشروع بإقامة الجزيرة الصناعية في عام 1987، واحتاج للتكيف مع مخاطر الأعاصير والزلازل.

7- شبكة قطارات كاليفورنيا السريعة

لا يزال المشروع قيد التطوير ويتوقع أن تبلغ سرعة قطاراته 220 ميلا في الساعة وسيربط بين مدينتي “أناهايم” و”سان فراسيسكو”.

ينقسم المشروع لمرحلتين تغطي الأولى مساحة 840 كيلومترا وتستكمل في عام 2029، وتغطي الثانية نحو 1300 كيلومتر لكن لم يحدد بعد موعد لاستكمالها.

تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى أكثر من 33 مليار دولار.

6- منطقة سونغدو للأعمال الدولية في سول

تعرف أيضا باسم “سونغدو آي.بي.دي.” وهي مدينة جديدة ويتم تشييدها من الصفر وتقع على مسافة 65 كيلومترا من “سول” عاصمة كوريا الجنوبية.

في قطاع العقارات تصنف المدينة بأنها واحدة من أكبر المشروعات الخاصة في العالم.

يضم تخطيط المدينة 80 ألف شقة و900 ألف متر لأنشطة التجزئة وخمسة ملايين متر مربع للمكاتب الإدارية.

تكلفة المشروع على مدار عشرة أعوام تبلغ أكثر من 40 مليار دولار.

5- “دبي لاند”

دبي لاند مجمع ترفيهي في الإمارات العربية المتحدة ومملوك لشركة “تطوير”، وقد أعلن المشروع بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 64.3 مليار دولار.

تأثر المشروع بالأزمة المالية في دبي والركود وتوقف العمل في 2008 لكن استؤنف في منتصف 2013 ويتوقع أن يستكمل المشروع في عام 2020.

تقام دبي لاند على مساحة 278 كيلومترا مربعا وتضم 45 مشروعا ضخما و200 مشروع صغير، ويتوقع أن يبلغ حجمه ضعف مساحة منتجع والت ديزني وورلد.

4- مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

اقترح المشروع العاهل السعودي الراحل الملك “عبد الله بن عبدالعزيز” عام 2005، وتمتد المدينة على مساحة 180 كيلومترا مربعا على طول ساحل البحر الأحمر وعلى بعد مائة كيلومتر من مدينة جدة.

تكلفة المشروع التقديرية تبلغ نحو 100 مليار دولار، وقد قسمت المدينة إلى قطاعات تشمل ميناء بحريا ومنطقة سكنية ومنطقة تعليمية ومنطقة أعمال ومنطقة صناعية.

3- حقول كاشاغان النفطية

تقع حقول “كاشاغان” النفطية في بحر قزوين قبالة كازاخستان وقد اكتشفت في عام 2000 وتصنف بأنها أكبر اكتشاف في الأعوام الثلاثين الماضية.

تكلفة المشروع تقدر بنحو 116 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتج 90 ألف برميل نفط يوميا، وقد يصل حجم النفط المستخرج إلى 14 مليار برميل.

2- محطة الفضاء الدولية

محطة الفضاء الدولية قمر صناعي في مدار الأرض، وقد أرسل أول مكون منه إلى الفضاء في عام 1998، وهو حاليا أكبر جسم صناعي في الفضاء.

الهدف الرئيسي من وراء المشروع أن تكون المحطة نقطة صيانة ونقل وانطلاق للرحلات المستقبلية الهادفة لاستكشاف المريخ والأقمار والكواكب.

التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 150 مليار دولار وتنص الخطة على تدمير المحطة في المحيط في عام 2020 بعد 26 عاما من الخدمة.

يشارك في المشروع وكالة الفضاء الروسية وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء اليابانية ووكالة الفضاء الكندية ووكالة الفضاء الأوروبية، وقد نظمت إليها رحلات فضائية سياسية وزارها رواد فضاء من 17 دولة.

1- شبكة الطرق السريعة الأمريكية

استغرق مشروع إقامة شبكة الطرق السريعة بين الولايات الأمريكية نحو 35 عاما وبعض الطرق لم تشيد حتى اليوم.

يصل الطول الإجمالي لشبكة الطرق السريعة إلى أكثر من 77 ألف كيلومتر وهو ثاني أطول طريق سريع في العالم بعد الطريق السريع في الصين.

بدأ العمل في المشروع الضخم بعد توقيع قانون لهذا الغرض في عهد الرئيس الأمريكي الراحل أيزنهاور عام 1956 وأعلن استكمال المشروع في عام 1992، وفي بادئ الأمر قدرت التكلفة بمبلغ 25 مليار دولار على فترة 12 عاما.

في نهاية المطاف بلغت تكلفة المشروع بعد حساب التضخم 425 مليار دولار.

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