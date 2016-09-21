​ارتفاع أسعار النفط على خلفية إضراب النرويج

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء متأثرة بالهبوط المفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية، وكذلك الإضراب المنظم من قبل عمال الخدمات النفطية في النرويج وهو ما يهدد بخفض حجم الإنتاج في بحر الشمال.

وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 7.5 مليون برميل ليصل الحجم الإجمالي للمحزون طبقاً لبيانات المعهد إلى 502.7 مليون برميل، وهي النسبة التي تعتبر ضعف ما توقعه محللون في وقت سابق.

يأتي هذا بينما تترقب الأسواق البيانات الرسمية حول الحجم الإجمالي للمخزون والتي من المقرر صدورها من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 2.03% إلى 46.81 دولار للبرميل في تمام الساعة 01:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

بينما انخفض خام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.32% إلى 46.81 دولار للبرميل.

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