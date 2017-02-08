٪3.2 نمو مناولة “موانئ دبي العالمية” خلال 2016

أعلنت موانئ دبي العالمية المحدودة أمس مناولة 63.7 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) عبر محفظة أعمالها العالمية خلال عام 2016، مسجلة زيادة سنوية في أحجام المناولة الإجمالية على أساس التقارير المحاسبية بنسبة 3.2%، فيما بلغت الزيادة على أساس المقارنة المثلية 2.2% بما يفوق نمو القطاع الذي قدٌر بـ1.3% في العام الماضي.

ونمت أحجام المناولة الإجمالية بنسبة 6.0% على أساس التقارير المحاسبية في الربع الرابع من العام مدفوعة بالنمو القوي في آسيا والمحيط الهادئ وفي أوروبا. وقام إقليم الإمارات بمناولة 3.7 ملايين حاوية نمطية في الربع الرابع بانخفاض سنوي طفيف بنسبة 0.7%. وسجلت منطقة الأميركتين وأستراليا أداء مستقرا خلال الفترة.

أما المحطات الموحدة التابعة لموانئ دبي العالمية، فقامت بمناولة 29.2 مليون حاوية نمطية خلال العام الماضي، بنسبة نمو 0.4% على أساس التقارير المحاسبية، بينما انخفضت نسبة النمو السنوي في الأحجام الموحدة بمقدار 1.6% على أساس المقارنة المثلية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: رغم تحديات السوق خلال العام واصلنا تحقيق نمو فاق أداء القطاع ما يؤكد مجددا فوائد تشغيل محفظة أعمال عالمية متنوعة. ويسرنا عودة أحجام المناولة في الإمارات إلى الاستقرار ما يعكس قوة اقتصاد الإمارات ومرونته في مواجهة الأوضاع الاقتصادية في ظل حرص قيادتنا الرشيدة على تنويع الاقتصاد واستدامته.

وأضاف: نتطلع هذا العام إلى مساهمة مشاريعنا الجديدة في «روتردام» في هولندا و«نافا شيفا» في الهند و«لندن غيتواي» في المملكة المتحدة و«ياريمشا» في تركيا في دفع نمو محفظة أعمالنا. وسنواصل تطبيق سياسة الانضباط في نفقاتنا الرأسمالية من خلال إضافة طاقة استيعابية جديدة تماشيا مع الحاجة في السوق، مع التركيز على مناولة البضائع التي تحقق هوامش ربح أعلى، وعلى تعزيز فعالية عملياتنا وإدارة النفقات لدفع الربحية. وبالنظر إلى الأداء المرن لأحجام البضائع في محفظتنا فإننا في وضع جيد يؤهلنا لتلبية التوقعات لكامل العام.