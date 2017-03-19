ً”مبادلة للبترول” تعين رئيساً تنفيذياً جديدًا للشركة

علنت شركة “مبادلة للبترول” التابعة لشركة “مبادلة للتنمية “مبادلة” عن تعيين بخيت الكثيري في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنه تم تعيين الكثيري خلفاً لمصبح الكعبي الذي عين مؤخراً لقيادة محفظة قطاع البترول والكيماويات التابعة للشركة الجديدة “مبادلة للاستثمار” التي تشكلت بعد دمج مبادلة مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية “آيبيك”.

وشغل الكثيري العديد من المناصب في مبادلة للتنمية، ومنها الرئيس التنفيذي للتطوير، حيث كان مسؤولاً عن تطوير الأعمال الجديدة، وعمليات الأندماج والاستحواذ للشركة، كما تولى منصب الرئيس التشغيلي.

ويملك الكثيري 18 عاماً من الخبرات المتنوعة في مجال النفط والغاز، وهو حاصل على درجة بكالوريوس في هندسة البترول والرياضيات التطبيقية من جامعة “تولسا”، وماجستير في العلوم البيئية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية، وحاصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال من كلية الأعمال والاقتصاد من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أنه تم تأسيس شركة مبادلة للتنمية باعتبارها شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة للتنمية في شهر يونيو 2012، وتدير أصولاً وتغطي 8 دول وتتركز بشكل أساسي في مناطق الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا وتصل الطاقة الإنتاجية لمشاريع الشركة الحالية إلى ما يقرب من 350 ألف برميل من المشتقات النفطية يومياً.